Em visita a conesul Pedro Chaves atende reivindicação

Prestes a se filiar no PRB, o senador Pedro Chaves visitou dois dos principais municípios do Conesul com o presidente regional do partido, para convidar pessoalmente militantes e também conhecer de perto solicitações de Ponta Porã e Dourados para o seu mandato.

"Prezo muito por esse contato direto nos municípios e foi uma grande oportunidade de ver também o acolhimento que o PRB me recebe. Nessas duas cidades há questões que a nossa atividade em Brasília pode atender, com interlocução e indicação para recursos, por isso as visitas são decisivas no meu trabalho", destaca o senador, que cumpriu agendas com o prefeito Helio Peluffo na manhã da sexta-feira (24), antes de seguir para Dourados.

Em Ponta Porã, se reuniu com assentados para debater a infraestrutura do escoamento da produção da agricultura familiar e também esteve em duas inaugurações. O município prepara em 2018 a maior compra de pequenos produtores para abastecer a merenda da rede pública.

Depois, junto de Wilton Acosta, o senador se encontrou com líderes religiosos de Dourados e também fez visitas a políticos da região. Novamente, fez na cidade uma chamada para a filiação ao PRB, no dia 26, segunda-feira, às 18h, na sede de campo da AECNB (Associação Nipo Brasileira de Campo Grande), na Avenida João Arinos, saída para Três Lagoas.