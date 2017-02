Educação Em visita a escolas no Canaã I Délia diz que educação é o começo de tudo

Foto: A. Frota

A prefeita Délia Razuk, dando sequência à sua programação de visitas, principalmente a unidades educacionais, esteve na manhã desta terça-feira no Ceim Celso de Almeida e na Escola Municipal Sócrates Câmara, no Jardim Canaã I. Ela verificou a situação das duas unidades e acompanhou o serviço limpeza e poda de árvores.

No Ceim Celso de Almeida a prefeita constatou que devem ser feitos diversos reparos no prédio, principalmente na parte de cobertura onde existem problemas de infiltração e, também em relação a areia dos parquinhos. Como estava acompanhada da secretária de Educação, Audrey Milan, Délia determinou providências urgentes.

A prefeita conversou com funcionários e com a coordenação do Ceim, ouviu as solicitações e garantiu que está verificando pessoalmente essas questões, para garantir às crianças uma volta às aulas com segurança e com as salas de aulas em condições dignas. “Nossa preocupação é sempre o bem estar do aluno”, disse a prefeita.Ela acompanhou também o trabalho que está em execução através da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), na área de limpeza e poda de árvores. Esse serviço que é desenvolvido desde o início da atual administração, tem como finalidade, deixar todas as unidades prontas para o início do ano letivo.

A prefeita Délia Razuk visitou também a escola Sócrates Câmara, no mesmo bairro, onde conversou com professores que participavam de um curso do PAE (Programa de Aperfeiçoamento do Ensino), que tem como objetivo, aprimorar a formação do educador principalmente na preparação Pedagógica.

Délia deu as boas vindas a todos e desejou um ótimo curso, aproveitando para falar um pouco de suas metas para a área educacional e lembrando que na administração pública todas as áreas são prioridade, mas a educação é seu foco principal, por entender que é o começo de tudo.