'LOBBY AMIGO' Embratur quer passar território indígena para rede hoteleira fazer hotel de luxo, diz reportagem A ação do órgão é uma afronta direta a Cosntituição Federal, encabeçada pelo órgão ligado a pasta do Turismo do Governo Federal

Capa do The Intercept revela documento e suas intenções Foto: Reprodução/The Intercept Brasil

A Fundação Nacional do Índio (Funai), recebeu em julho desse ano, um pedido feito pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), onde o órgão, autarquia especial do Ministério do Turismo do Brasil, pede para que a Funai acabe com o processo de demarcação de reserva indígena no sul da Bahia, área de 470 quilômetros quadrados, pertencentes ao povo Tupinambá de Olivença, que briga pela demarcação da área originária há pelo menos 15 anos, o The Intercept Brasil divulgou nessa segunda-feira (28), a verdadeira intenção da Embratur, que desejaria viabilizar a construção de hotéis de luxo na região indígena.

O documento, exclusivo do Intercept, revela que o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, enviou à Funai o documento com a solicitação de parada de demarcação.

A área que seria demarcada, teve primeira fase do processo foi concluída em 2009. Conforme o The Intercept, o caso é inédito na Funai, segundo os próprios servidores do órgão. “É a primeira vez, ao menos desde a Constituição de 1988, que um órgão federal faz lobby sobre outro – e o registra num documento oficial do governo – para entregar à iniciativa privada uma área indígena registrado em um documento oficial do governo”, detalhou a denúncia.

Quem ganha com a investida da Embratur é a rede hoteleira portuguesa Vila Galé, que deseja construir um hotel de luxo na região indígena, que comportaria 467 apartamentos. O projeto é parte do que o governo de Bolsonaro nomeou como ‘Projeto Revive’, que deseja conceder mais de 200 áreas de pontos turísticos brasileiros à iniciativa privada, inclusive áreas em Mato Grosso do Sul.

Vila Galé está tão confiante de que o presidente da Embratur vai obter êxito, que já anuncia a abertura das portas do empreendimento para 2021.

VEJA O DOCUMENTO

O PRESIDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TURISMO

A cúpula do Vila Galé é convidada especial para um seminário organizado pelo Ministério do Turismo em que, pela primeira vez publicamente, o programa Revive será discutido no Brasil.Divulgação/Ministério do Turismo

Amigo pessoal de Jair Bolsonaro. Além de médico veterinário, Gilson Machado Neto já foi dono de pousada e na época foi multado por desrespeitar a legislação ambiental.

Tal passagem nada positiva aos olhos da lei, foi o que fez Bolsonaro ver ele Machado como o ‘nome’ para comandar a Embratur, órgão incumbido de promover o país no mercado internacional.

O fato é que o documento enviado é uma afronta direta a Constituição Federal, por isso tramitava em sigilo, a pedido de Machado.

Na região em questão, são comuns as pressões de fazendeiros ou empresários insatisfeitos com a demarcação de áreas indígenas, conforme revelaram pessoas da Funai.

Gráfico creditado, disponibilizado pelo The Intercept Brasil. Todos os direitos reservados.

A área dos Tupinambá de Olivença no sul da Bahia é maior em tamanho que a do município de Curitiba e é o lar de 4,6 mil indígenas, além de marisqueiros e pescadores artesanais. Há registros de que eles vivem no local há mais de 300 anos. A região é há muito tempo alvo de cobiça e palco de conflitos devido a seu alto potencial turístico e econômico: está a poucos quilômetros das paradisíacas praias de areia branca de Ilhéus e é rodeada por plantações de cacau destinado à exportação.

A Embratur argumenta, no ofício enviado à Funai, que a Vila Galé tem a intenção de “viabilizar a construção de 2 (dois) empreendimentos hoteleiros, tipo Resort, com 1040 leitos”, que será “voltado para turistas estrangeiros”.

“Embratur vem à presença de Vossa Senhoria manifestar seu interesse no encerramento do processo de demarcação de terras indígenas Tupinambá de Olivença, localizadas especialmente nos municípios de Una e Ilhéus, Estado da Bahia”, diz o pedido dirigido a Marcelo Augusto Xavier da Silva, presidente da Funai. Mais adiante, Machado Neto é mais incisivo: “rogamos o fundamental e imprescindível apoio para a viabilização deste importante polo turístico”.

O lobby não se restringiu aos trâmites oficiais. Em um vídeo postado na página de Facebook do vice-governador da Bahia, João Leão, do PP, Machado Neto chama o projeto de “magnífico” e diz que ele “conta com o apoio do governo federal”.

RESPOSTAS

Eduardo Viveiros de Castro, um dos antropólogos mais respeitados do Brasil na questão indígena, disse ao The Intercept que: “Nunca ouvi falar de iniciativa oficial para cancelar demarcação de terra indígena”.

A antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Mônica Nogueira explicou que essa atuação da Embratur é ilegal, porque vai contra o artigo 231 da Constituição Federal, que afirma que os índios têm direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles e que cabe ao governo federal demarcar e proteger os locais.

“Quando o governo questiona um processo de demarcação, o que chama a atenção é que isso fere a Constituição, porque é responsabilidade dele cumprir o direito originário. Mas não causa estranheza, porque estamos em um momento bastante adverso para os povos indígenas. Há grande cobiça sobre as terras por setores econômicos que estão atravessados no poder público”, disse Nogueira, coordenadora do mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais da UnB.

Questionada, a Embratur respondeu por e-mail que “não tem competência para interromper demarcação de terras indígenas”. “O ofício, em questão, solicita apenas a revisão do processo de maneira a garantir a segurança jurídica e estimular o desenvolvimento do turismo na região citada”, alegou em texto.

Procurada a Funai informou que não tinha “tempo necessário para apuração da informação” antes da publicação desta reportagem. Já a Vila Galé não quis se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: *(Veja a reportagem completa do The Intercept Brasil).