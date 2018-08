Eleições 2018 Emocionado, Junior Mochi estreia Expresso 15 em Coxim Militância recebeu o candidato com carinho e muita festa na cidade onde ele foi prefeito

Em uma festa cercada de emoção e esperança, os moradores de Coxim e região receberam o Expresso 15, ônibus do candidato ao Governo do Estado, Junior Mochi (MDB), que escolheu a cidade para dar início ao ousado projeto de visitar os 79 municípios do Estado.

A comitiva chegou nesta sexta-feira (24) e juntamente com o prefeito Aluizio São José, o senador Waldemir Moka, a candidata a vice Tania Garib e toda militância do MDB caminharam pelas ruas da cidade promovendo adesivagem, além de conversar com os moradores para ouvir os eleitores.

"Criamos o Expresso 15 para levar toda nossa estrutura para os municípios. Essa é uma campanha pé no chão, olhando no olho dos sul-mato-grossenses e entendendo qual é a demanda de cada um. Vou fazer um governo para a população, para o desenvolvimento e para o social. Esse será o foco da minha caminhada", destacou Mochi.

#Expresso15

Na estrutura criada pelo parlamentar, haverá um ônibus equipado com materiais de campanha que levará coordenadores e cabos eleitorais para os municípios. Após definido o local, a equipe montará a estrutura e Mochi poderá ter uma conversa com os eleitores, respondendo perguntas e conhecendo as demandas dos cidadãos.

Quando o presidente da Assembleia Legislativa e candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), aceitou o desafio de ser uma alternativa de escolha para que o povo sul-mato-grossense possa decidir nas eleições em outubro deste ano, Coxim, município da região Norte do estado, foi escolhida para ser o ponto de partida da campanha no interior. A escolha ressalta o sentimento de gratidão que o candidato possui para com o povo coxinense e da região.

Interior

Neste sábado (25), o Expresso 15 levará o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul e a equipe para uma visita aos municípios de Pedro Gomes, onde realizará uma caminhada no centro da cidade, às 9h; Alcinópolis, onde realiza um bate-papo com a população, às 14h, no salão paroquial; Figueirão, às 16h; e Camapuã, às 19h, no salão paroquial.

Trajetória

Prefeito por dois mandatos, entre os anos de 1996 a 2004, Junior Mochi foi prefeito de Coxim, onde contribuiu com ações efetivas que consolidaram o município como um dos principais polos em diversos setores da sociedade. Nesse período, Mochi também atuou como diretor-tesoureiro da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

No primeiro mandato Junior Mochi foi o deputado com mais leis aprovadas, somando 47 projetos. Dentre as contribuições para a melhoria da vida dos sul-mato-grossenses está o programa Ver e Ouvir para Aprender, implantado nas escolas da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso do Sul, com o intuito de ampliar a atenção especial aos alunos com limitações visuais e auditivas. Esse projeto rendeu ao deputado o prêmio nacional Mérito Legislador, concedido aos 150 melhores projetos parlamentares do Brasil.

Já como presidente da Assembleia Legislativa, teve atuações firmes e de eficiência da gestão. Mochi implantou um processo de modernização administrativa que melhorou o controle de gastos, modernizou práticas e realizou o primeiro concurso público da Casa.