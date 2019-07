OPERAÇÃO RÊMORA Empresários detalham esquema para pagamento de propina na Seduc de MT Ricardo Sguarezzi é testemunha de esquema e Giovani Guizardi colaborador premiado

A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ouviu, na manhã desta terça-feira (02 de julho), no Fórum de Cuiabá, os empresários da construção civil Giovani Belatto Guizardi, da Construtora Dínamo, e Ricardo Augusto Sguarezi, dono da Aroeira. As oitivas ocorreram no âmbito da “Operação Rêmora”.

Nos depoimentos, os dois empresários, tanto Giovani Guizardi, que figura entre os cinco réus do processo, como Ricardo Sguarezi, ouvido na condição de testemunha de acusação, detalharam como o processo era desenvolvido para encaminhar e possibilitar a liberação das verbas destinadas ao pagamento de obras de construção e reforma de unidades escolares em Mato Grosso.

Eles reafirmaram, de acordo com as informações que constam nos autos, que o esquema atendia o interesse de construtores que prestavam serviços para a Seduc, por meio de licitação. Os procedimentos licitatórios, em sua maioria, eram direcionados para favorecer o esquema.

Guizardi, considerado o operador das fraudes, informou que para liberação de pagamentos para as construtoras, eram necessários pagamentos de propina. Eles variavam de 3% a 5% dos valores dos contratos.

Ele ainda confirmou que os outros réus estavam envolvidos nas fraudes. São eles: Alan Malouf, Permínio Pinto, Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis.

Já Sguarezzi, confirmou ter sido extorquido pelo grupo. Para receber os pagamentos dos serviços prestados, era obrigado a pagar propina. Cabia a Guizardi receber os pagamentos.

A próxima audiência foi agendada para o dia 1º de agosto (quinta-feira), quando será ouvido Luís Fernando da Costa Rondon, empresário da Construtora Panamericana, que prestará depoimento como colaborador. Nesta mesma data também serão ouvidas as testemunhas de defesa.

O depoimento dos réus Alan Ayoub Malouf, Permínio Pinto Filho, Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis e Giovani Belatto Guizardi foi marcado para o dia 19 de agosto (segunda-feira).

RÊMORA

A Operação Rêmora apura esquema esquema de pagamento e recebimento de propina para garantir a liberação de verbas na Secretaria Estadual de Educação (Seduc), entre 2015 e 2016, na gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB). Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), o esquema consistia em desvio de recursos de obras que somavam R$ 56 milhões.