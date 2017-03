Política Empresários e embaixador sul-coreanos vão visitar Mato Grosso do Sul País asiático vai importar carne de porco do Brasil

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O embaixador da Coréia do Sul, Jeong-gwan Lee, afirmou na tarde de hoje (23/03) ao deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) que vai agendar uma visita a Mato Grosso do Sul para conversar sobre investimentos de empresas coreanas no Estado. Também afirmou que o país asiático vai começar a importar carne de porco brasileira e estuda a compra de carne bovina.

O parlamentar explicou que esteve com o embaixador para apresentar o potencial econômico de Mato Grosso do Sul, ressaltando que o “governador Reinaldo Azambuja tem interesse em levar indústrias de tecnologia sul-coreanas para o Estado. Para tanto, o governo pode oferecer incentivos fiscais e área para a instalação dos empreendimentos.

A apresentação foi bem aceita, tanto que o embaixador afirmou que vai priorizar em sua agenda uma visita a Mato Grosso do Sul, junto com empresários sul-coreanos, para dar início a um diálogo com o governo estadual.

Também Dionizio enfatizou que o encontro foi realizado com objetivo de contribuir para resolver os impasses que surgiram, por causa da Operação Carne Fraca, com a exportação da carne de frango para o país asiático.

O embaixador explicou disse que além da importação de frango, a Coréia do Sul está prestes a começar a importar carne de porco do Brasil, destacando que o governo sul-coreano já concordou em comprar, faltando apenas alguns ajustes na área sanitária.

Também Lee destacou que o país asiático tem interesse em comprar a carne bovina brasileira, que dependerá de um acordo bilateral. Para viabilizar este acordo, o embaixador pediu ao parlamentar que atue pela formalização deste acordo, que envolveria o Mercosul.