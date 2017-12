Eleições 2018 Entre idas e vindas, PSDB finalmente desembarca do governo; convenção aclamará Alckmin

O PSDB realiza neste sábado (9), a partir das 9h, sua convenção para eleger a nova executiva nacional do partido. Rachado desde as delações da JBS, o tucanato desembarca de vez do governo de Michel Temer (PMDB) e aclamará o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como novo presidente do partido. O desembarque começou oficialmente na tarde de ontem (sexta, 8), quando Antônio Imbassahy entregou sua carta de demissão do posto de ministro da Secretaria de Governo. Além de oficializar Alckmin como novo presidente, a convenção que acontece em Brasília também escolherá os novos membros do diretório e do Conselho Nacional de Ética e Disciplina da sigla.

A aclamação de Geraldo Alckmin como novo comandante tucano é uma tentativa de pacificação do partido, que vive uma crise interna desde a divulgação das delações da JBS, em maio deste ano. A agremiação rachou sobre a permanência na base de apoio de Temer, que foi denunciado duas vezes pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot em decorrência das delações. Nas votações que arquivaram ambas as denúncias contra Temer, metade dos deputados do PSDBvotaram pelo prosseguimento das ações. Após aceitar assumir o partido, o governador paulista anunciou que o PSDB deixaria oficialmente o governo assim que assumisse o comando tucano.Crise no ninho

Em maio, o então presidente do PSDB, senador Aécio Neves (PSDB), foi gravado pelo empresário Joesley Batista pedindo R$ 2 milhões que seriam propina por favores do tucano à empresa de Joesley. Investigado em nove inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) e um dos principais investigados na Operação Lava Jato, Aécio nega qualquer irregularidade e se licenciou da presidência da sigla. O presidente Michel Temer (PMDB) também foi gravado, em uma reunião fora da agenda no Palácio do Jaburu, com Joesley.

Em 18 de maio, manhã seguinte à revelação dos áudios, o STF determinou o afastamento de Aécio, autorizou mandados de busca e apreensão nas residências do senador e a prisão preventiva da irmã dele, Andrea Neves, que depois passou a cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Nessa quinta (7 de dezemro), o ministro do STF Marco Aurélio Melloliberou Andrea Neves da prisão domiciliar. Desde a abertura do novo inquérito, Aécio voltou ao Senado, foi afastado uma segunda vez e teve o mandato salvo pelos colegas em plenário e retornou ao exercício do mandato afirmando ser “vítima de ardilosa armação” por parte de delatores como Joesley Batista.

Ao se licenciar do comando tucano, Aécio indicou o também senador Tasso Jereissati (CE) para comandar o partido. Tasso engrossou o coro dos tucanos que pediam desembarque do governo Temer. Desde então, Tasso desagradou a ala governista do tucanato ao bancar a “autocrítica” do partido em propaganda veiculada em agosto e ao decidir tentar se reeleger como presidente da sigla.