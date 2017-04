Segurança Escola no bairro Estrela do Sul recebe deputado Coronel David em busca de melhorias na segurança da De acordo com a diretora da escola, problemas com usuários de drogas são recorrentes no bairro

Realizando um mandato participativo e próximo da comunidade, o deputado estadual Coronel David (PSC) visitou mais uma escola estadual em Campo Grande. Dessa vez, a Escola Padre João Greiner no bairro Estrela do Sul recebeu o deputado, onde a diretoria da escola pode para falar abertamente sobre as principais demandas que o local precisa para melhorar a qualidade no ensino.



Como diretora, Cláudia Novaes mostrou as dependências do estabelecimento e explicou que o problema que mais preocupa pais, alunos e professores é a falta de segurança na região. “Nossa maior preocupação com a escola é a questão da segurança. Sabemos que o bairro Estrela do Sul é uma região complicada, com muitos índices de assaltos, roubos e até usuários de drogas próximos da localidade e isso gera uma insegurança aos pais, alunos e aos profissionais que trabalham aqui. Já tivemos casos de pessoas do lado de fora tentando passar coisas para dentro da escola, mas procuramos orientar e cuidar dos alunos para que fiquem sempre afastados das drogas, pois sabemos o mal que elas fazem. Acho muito importante a vinda do deputado, que se mostrou interessado em participar dos problemas da comunidade e espero que ele tenha esse olhar diferenciado, que possa nos ajudar a adquirirmos câmeras de segurança aos arredores e na escola para ficarmos protegidos das ações de bandidos que possam fazer algum mal aos nossos alunos e educadores da escola”, solicitou Cláudia.



Muito preocupado com a situação, o deputado Coronel David reforçou o seu compromisso em buscar recursos para investir em melhorias na estrutura e na segurança da Escola. “Quando os pais deixam seus filhos na escola enquanto trabalham para garantir o sustento de suas famílias, eles querem ter a certeza de que seus filhos estão seguros e se dedicando exclusivamente aos estudos. A escola serve para isso, para ensinar, aprender e formar futuros cidadãos de bem, não ser um local de insegurança por ações de bandidos e usuários de drogas. Todos sabem o meu compromisso com a segurança pública, e além de buscar recursos para ajudar nas questões estruturais da escola, vou solicitar um reforço no patrulhamento policial e rondas ostensivas na região para garantir tranquilidade e segurança que os moradores da região precisam”, decretou Coronel David.