Fundação Escola de Governo Escolagov capacita mais de 14 mil servidores desde 2015 e abre inscrições para quatro novos cursos

Foto: Chico Ribeiro

Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul contam com apoio da Fundação Escola de Governo (Escolagov) para capacitação. Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja, mais de 14 mil servidores foram capacitados nas mais diversas áreas. Nesse mês de maio, quatro novos cursos estão com inscrições abertas e serão oferecidos de forma totalmente gratuita. Os interessados devem se inscrever por meio do portal da Escolagov.De acordo com o governador, o investimento na qualificação de pessoas tem trazido retorno significativo para toda a população do Estado.

“Podemos citar como exemplo o curso do Siconv, que capacitou cerca de 150 servidores e fez com que Mato Grosso do Sul fosse o 1º estado do Brasil em número de convênios com o Governo Federal. Isso se deve a qualificação do agente público que deve saber fazer e conhecer os meios para levar melhor qualidade de vida a todos. Hoje os 26 estados e o Distrito Federal tem sérios problemas para administrar, mas a capacitação ocorrida nos últimos anos no setor público tem sido nosso diferencial para superar os desafios”, declarou Reinaldo.

Dados da Fundação revelam que desde o início dessa gestão, mais de 14 mil servidores já receberam qualificação. Em 2015 foram ofertados 59 cursos presenciais, com 2.260 concluintes. Na modalidade a distância (EAD), foram 44 cursos e 1.707 formandos. No ano de 2016, a Escolagov produziu os dois primeiros curso da Fundação, que são o Edoc Comunicação Eletrônica e a Introdução da Gestão por Competência. Ao todo foram 60 cursos presenciais com 3.226 concluintes e 50 cursos a distancia com capacitação de 4.571 servidores.

Para o balanço de 2017, o levantamento leva em conta as qualificações realizadas entre janeiro e abril deste ano. Segundo a gerente de Qualificação e Formação da Escolgov, Silvana Maria Marchini Coelho, já são 1.174 concluintes em 11 cursos presenciais e 1.222 em 20 cursos a distância.

“Os servidores são capazes de transformar esses conhecimentos adquiridos em fator determinante para agregar qualidade nos serviços prestados pelo Governo de MS. Nossos instrutores passam por qualificação rigorosa e temos recebido um feedback muito positivo em relação aos cursos, muita gente elogiando o trabalho. A Escolagov vem despontando como uma ferramenta fundamental na capacitação dos servidores e melhoria na entrega de políticas públicas”, declarou.

Entre os cursos Silvana também citou o Siconv, que teve importância fundamental para apoio ao Estado no desenvolvimento e captação de recursos com a solicitação de convênios; os cursos de elaboração e gerenciamento de projetos; de gestão de processos, gestão de pessoas e por competência. “Isso tudo fora os cursos básicos como informática, português instrumental, oratória, ética no serviço público, atendimento, entre uma gama variada que vai desde gestão de documentos – para atender a área administrativa – até negociação de conflitos e gestão de pessoas, sempre olhando lado humano das pessoas”, finalizou.

Como se inscrever

A Fundação informa que os cursos são voltados preferencialmente para o servidor público. Para se matricular é preciso acessar o site da Escolagov e clicar sobre o banner Cursos. Primeiro é preciso fazer o cadastro e, em seguida, a inscrição. Os selecionados recebem e-mail informando sobre a vaga e depois sobre a matrícula. Quem fica fora da seleção recebe um e-mail com a lista de espera.

Conforme a gerente de Qualificação, estão em fase de conclusão duas salas de aula no prédio da Escolagov, uma com capacidade para 30 alunos e outra de informática, onde passarão a ser ministrados os cursos presenciais. Contudo, o curso de Liderança ainda será realizado na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen), localizada na rua Pernambuco, 1512, Vila Célia.

Inscrições abertas

Liderança

Turma: 1 – 2017.

Período de Inscrições: de 08 a 14/05/2017.

Período de realização do curso: de 17 a 26/05/2017.

O objetivo do curso de Liderança é desenvolver, nos participantes, habilidades e competências que condicionam o uso da autoridade, poder e estilo de liderança, para que conduzam, positivamente os talentos profissionais que compõem as equipes de trabalho a fim de ajudá-los na execução de suas atividades e no desenvolvimento profissional de suas equipes.

Coaching na Administração Pública

Turma: 1 – 2017.

Período de Inscrições: de 10 a 25/05/2017.

Período de realização do curso: de 30/05/2017 a 09/06/2017.

O objetivo do Curso – promover as competências necessárias para o Autoconhecimento, Autodesenvolvimento e Desenvolvimento Pessoal.

Informática Básica-Word

Turma: 1 – 2017.

Período de Inscrições: de 10/05/2017 a 25/05/2017.

Período de realização do curso: de 30/05/2017 a 09/06/2017.

Objetivo do Curso – adquirir conhecimentos básicos relativos a Informática e Word. Explorar os recursos de criação e edição de textos e documentos.

Excel I

Turma: 1 – 2017.

Período de Inscrições: de 10 a 25/05/2017.

Período de realização do curso: de 30/05/2017 a 09/06/2017.

Objetivo do Curso – apresentar as funcionalidades mais abrangentes do Excel: formatação de planilhas, tabelas dinâmicas e elaboração de gráficos, além de diversas funções para potencializar a criação de bancos de dados.