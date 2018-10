Eleições 2018 Saiba as cinco fake news que estão espalhadas nas redes sociais para manipular as eleições "As eleições brasileiras estão sendo invadidas por um exército de robôs, contas e notícias falsas"

As eleições brasileiras estão sendo invadidas por um exército de robôs, contas e notícias falsas. Parece loucura, mas é verdade - confira as 5 notícias falsas que estão viralizando.

A menos de uma semana da eleição, o site Avaaz recrutou uma equipe: jornalistas, pesquisadores e analistas de dados para expor mentiras e propagandas que estão corrompendo a democracia. Mas será preciso toda nossa comunidade para acabar com a desinformação.

Confira a avalição de notícias desta semana e compartilhe com aquele tio ou amigo que te envia memes bizarros no WhatsApp.

Maiores fake news da semana:

CUIDADO! Hashtags falsas estão viralizando.

Foto: Alguns apoiadores de determinados partidos inevertem os números de cada candidato e espalham falsas hashtags pela internet, com intuito de enganar o eleitor pouco informado.

Hashtags falsas com números trocados dos candidatos estão se espalhando para confundir eleitores. Não caia nessa. Aqui está um link do Tribunal Superior Eleitoral com todos os números dos candidatos. Sempre use fontes oficiais para se informar sobre o número do seu candidato antes de votar. E não aceite "santinhos" por aí, eles podem ser falsos.

2 - NÃO CLIQUE em pesquisas de opinião falsas no seu WhatsApp

Não confiem em pesquisas de linkins desconhecidos.

Nesta semana, os links para pesquisas de opinião estão sendo amplamente divulgados em grupos do WhatsApp, supostamente de institutos respeitados como o Ibope e o Datafolha. São linkins de pesquisa Falsos. Esses institutos nunca fazem pesquisas de opinião pelo WhatsApp. Não clique nesses links: eles podem conter um vírus ou levá-lo a sites que mostram resultados de pesquisa falsos. (O Povo Online)

3 - Falsa notícia! Haddad não convidou o Jean Wyllys para ser Ministro da Educação.

Uma notícia falsa está circulando alegando que Haddad convidou o deputado Jean Wyllys para ser o futuro Ministro da Educação caso vença a eleição. O meme falso foi disfarçado para parecer exatamente como uma história do G1, e até tinha o nome de um ex-repórter do G1! É totalmente falso. (Folha de S. Paulo)

4- Falsa notícia! Manuela D'Ávila não está em contato com o agressor de Bolsonaro

Notícias falsas estão dizendo que Manuela D'Ávila, candidata à vice-presidência do Haddad, ligou para o suspeito que atacou Bolsonaro. É totalmente mentira. E agora, como resultado, a própria candidata está recebendo ameaças de morte! (Estadão). Outra farsa está se espalhando dizendo que D'Ávila tem tatuagens de Che Guevara e Lenin - a notícia foi compartilhada dezenas de milhares de vezes. Veja a verdade.



5 - Capas de revistas com manchetes falsas

A equipe do site Avaaz apurou que capas falsas de revistas estão circulando alegando que o diretor da OEA (Organização dos Estados Americanos), Gerardo de Icaza, alertou sobre possíveis fraudes eleitorais cometidas pelo PT. Isso é 100% falso. Se você encontrar algum desses itens circulando nas suas redes, avise os seus amigos que trata-se de uma fake-news.

Capas falsas criadas por programas de edição de imagem.

Todo mundo sabe que as eleições americanas de 2016 foram hackeadas pela Rússia, mas nem todos entendem como interesses políticos e as máfias das fake news estão fazendo o mesmo no Brasil hoje em dia.

Pressionando legisladores e as plataformas de redes sociais a tomarem uma atitude, parte da imprensa brasileira independente, como Avaaz, estão em uma 'briga', pela verdade

Com esperança e determinação, lutam na Avaaz os jovens jornalistas, Diego, Laura, Flora, Joseph, Nell, Carol, Danny e um grande time da Avaaz.