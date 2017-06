“Fazendo Arte” Espaço “Fazendo Arte” oferecerá formação de mulheres para geração de renda

Por: Redação com assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulher – Semu, promove na próxima semana, dia 20 de junho, a inauguração do Espaço “Fazendo Arte”, criado no intuito de ser referência para grupo de mulheres artesãs e empreendedoras, que buscam formação para gerar renda e conhecimento para o exercício da cidadania.

Instalado na sede da subsecretaria, Rua 15 de Novembro – nº 1.373 – Centro, o Espaço “Fazendo Arte” prevê a promoção do empoderamento e a emancipação de mulheres, buscando uma ação que para oferecer oportunidades em duas vertentes: o empoderamento por meio da informação e a emancipação por meio da geração de renda.

O projeto tem como meta oferecer cursos de artesanato, todas as terças-feiras, no período vespertino, nas dependências da própria subsecretaria, que dispõe de sala no andar térreo compatível para o desenvolvimento da proposta, podendo acolher turmas de até 20 alunas.

Na oportunidade, a equipe da Semu vai repassar às alunas informações sobre prevenção à violência, a rede de serviços e a promoção da autonomia financeira. “Temos o entendimento de que a informação trás o empoderamento para que possam fazer valer os seus direitos”, justifica a subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini.

Serviço

Evento: Inauguração do Espaço “Fazendo Arte”

Local: Subsecretaria de Políticas para Mulher – Semu

Data: 20 de junho de 2017

Horário: 14 horas