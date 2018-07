Eleições 2018 "Estado andou de lado, nos últimos quatro anos", afirma Delcídio Ex-senador acredita que administração deixou a desejar

O ex-senador de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral, admitiu que foi derrotado nas eleições ao governo do Estado em 2014 por ter sido soberbo e acreditar que já havia ganho o pleito, além de não analisar detalhadamente o cenário e aceitação do Partido dos Trabalhadores (PT), entre a população.

As declarações foram feitas durante entrevista concedida à Rádio CBN Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (30).

"Hoje avalio os erros que cometi e um deles foi ser candidato pelo PT ao governo do Estado. Não é questão de ingratidão, pois, o partido me concedeu a oportunidade de adentrar na política. No entanto, estava nítido o momento de crise e desaprovação popular, principalmente nos estados da região Centro-Oeste", pontua.

Sobre a administração do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o ex-senador é da opinião que não está boa, a começar pelo próprio setor produtivo que demonstra decepção com a condução dos assuntos agropecuários.

"Sou produtor rural em Corumbá e digo pela minha região, que estamos bastante desapontados com a falta de avanços na região. Além disso, outra área que demonstra claramente os reflexos da crise econômica é do emprego e renda, com situação ainda mais difícil nos municípios do interior", observa o ex-parlamentar.

Entretanto, Delcídio lembra que enquanto estava no senado federal articulou aprovação de pagamento dos precatórios para Mato Grosso do Sul e emendas direcionadas para infraestrutura e logística dos municípios.

"É óbvio que não se pode responsabilizar o governador por todos os problemas, visto que nosso país enfrenta uma crise econômica muito forte. Mas, temos que ter um olhar mais atento para nossos irmãos da Bolívia e Paraguai, que estão superando as dificuldades financeiras e retomando o equilíbrio da economia", conclui.

*Com informações Rádio CBN Campo Grande