ILEGALIDADE Estado que deveria ser laico faz culto evangélico na Câmara e 'rasga' Constituição Presidente diz que indicará ministro "terrivelmente evangélico" ao STF

Essa não foi a primeira vez que o presidente disse que escolheria ministro evangélico Foto: Reprodução/Isac Nóbrega/PR/Estadão

Em culto evangélico nesta manhã (10), tanto Jair Bolsonaro (PSL), como inúmeros deputados federais, rasgaram a Constituição Federal de 1988, ao realizarem um evento religioso dentro da Câmara dos Deputados, lá, Bolsonaro tratou de extinguir a farsa impetrada até então por seu governo, ao apontar que colocará também um ministro no Supremo Tribunal Federal (STF) "um deles será terrivelmente evangélico", declarou.

Em seu art 5º, inciso VI, a Constituição assegura liberdade de crença aos cidadãos brasileiros, conforme se observa:

“Em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, justamente por pousar sobre a liberdade. E o Estado deve agir com o máximo de neutralidade e igualdade possível com relação as mais diversas pautas, por isso, a laicidade é um princípio crucial para a manutenção da democracia e os direitos individuais e coletivos...”

Em afronta ao texto constitucional o presidente brasileiro disse nessa manhã. “Muitos tentam nos deixar de lado dizendo que o estado é laico. O estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares [Alves, ministra]: Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso: poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal [STF]. Um deles será terrivelmente evangélico", declarou o presidente.

Nessa data lamentável para história democrática do povo brasileiro, Bolsonaro ainda participou de uma homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, de propriedade de seu “amigo”, apoiador, dono da Rede Record, o Edir Macedo, cuja praticamente todos os familiares vivem de rendas por meio de doações a suas práticas religiosas. É o caso de seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, conhecido com R.R Soares, dono da Igreja Internacional da Graça de Deus. Outro fruto da Universal é o Valdemiro Santiago de Oliveira, conhecido como Valdemiro Santiago, ele é dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, era bispo na Universal e após brigas com Macedo, foi desligado e posteriormente construiu sua própria igreja.

Um dos problemas para briga foi após a filha de Edir Macedo, Cristiane Cardoso, publicar no blog do bispo um artigo comentando as denúncias feitas pela reportagem da TV Record contra o apóstolo Valdemiro Santiago. Afirmando que as lágrimas que Valdemiro Santiago derrama durante suas pregações são “lágrimas de crocodilo”.

Entre os chefes “religiosos”, tudo perpassa interesses ligados à política, espaço na televisão, perda de fiéis, de faturamento, troca-troca de pastores e bispos. Enfim, um cenário típico de novela, mas daquelas, onde os dois lados só enxergam vilões. Não existem mocinhos.