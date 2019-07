PLANEJAMENTO Estado será ainda mais forte com investimentos federais, dizem ministros Mandeta libera recursos e obras, enquanto Tereza Cristina anuncia pacote de soluções para o campo

ministros sul-mato-grossenses Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, e Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Foto: Tero Queiroz

Com os investimentos já carimbados para Mato Grosso do Sul na pauta acertada com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e sua equipe econômica, Mato Grosso do Sul já está entre os estados de melhor perspectiva para atravessar a crise e ajustar-se à realidade que se apresentará após a implementação das reformas estruturantes. A manifestação de otimismo dos ministros sul-mato-grossenses Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, e Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deu o tom de entusiasmo que vestiu o ambiente de duas solenidades desta segunda-feira, em Campo Grande.

A inauguração da nova estrutura da Unidade de Saúde da Família Iracy Coelho e a liberação de recursos para reforçar a rede de atendimentos do SUS colocaram em torno das autoridades federais o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e mais de 40 prefeitos, entre os quais o de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), além de centenas de lideranças políticas e empresariais, anto no Conjunto Iraci Coelho como no palácio Popular da Cultura.

Mandetta disse que apesar de o governo federal ainda não ter vencido o primeiro ano, grandes mudanças já são visíveis, especialmente na mudança de paradigmas de gestão para que o atendimento à população seja mais ágil e eficiente. O ministro salientou que o governo federal trata todos os estados com iguais consideração e respeito, mas observa que no cenário de novas perspectivas econômicas Mato Grosso do Sul tem posição de destaque por ser um dos estados com os melhores índices e potenciais de desenvolvimento.

O ministro anunciou a liberação R$ 167 milhões para otimizar e melhorar a atenção aos usuários do SUS, sendo que R$ 16 milhões estão reservados para a habilitação de hospitais, Centros de Atenção Psicossocial, equipes de multiprofissionais de Atenção Domiciliar e de Apoio, motolâncias e leitos.

Ao todo, 13 municípios estão sendo contemplados dirtamente: Amambaí, Anastácio, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Miranda, Ponta Porã e Três Lagoas. Mandetta acredita que o conjunto dessas ações vai ajudar a reequilibrar a rede pública de saúde no estado.





Azambuja e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Foto: Tero Queiroz.

“Liberamos recursos para todas as emendas parlamentares da bancada de deputados federais e senadores que estavam em exercício no ano passado, beneficiando praticamente a população de todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Também publicamos todas as portarias que estavam pendentes há anos para habilitação ou qualificação de serviços, incorporando mais recursos ao repasse federal mensal feito ao estado, além do investimento na reforma do Hospital Regional, importante unidade no sistema de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Na Atenção Primária, o estado recebe R$ 78,1 milhões para a criação do Laboratório de Inovação na Atenção Primária (LIAP), envolvendo 9 unidades de saúde com 41 Equipes de Saúde da Família. O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), de gestão estadual e atendimento pelo SUS, recebe R$ 13,4 milhões para reforma e ampliação. A unidade, com 352 leitos, ganha esse reforço para ampliar o atendimento aos pacientes que buscam o hospital para consultas e tratamento em 45 especialidades médicas, além de fisioterapia, psicologia e nutrição.

Outros R$ 30,1 milhões vão reforçar o atendimento na Atenção Primária, além da compra de equipamentos para os serviços de saúde. O recurso irá beneficiar o atendimento em 44 municípios. Outros 22 municípios também irão receber R$ 18,5 milhões para investir na assistência. O recurso refere-se à destinação de emendas parlamentares deste ano, voltadas ao reforço e qualificação dos serviços prestados à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

NA CAPITAL

Mandetta, Marquinhos, Azambuja e artista Michel Teló na USF Iraci Coelho.

O prefeito Marquinhos Trad elogiou o empenho de Mandetta para garantir as reivindicações de Campo Grande, citando a inauguração da primeira Unidade de Saúde da Família (USF), do programa Saúde na Hora. O programa amplia os recursos mensais às USF que aderirem à iniciativa. Antes da adesão, a pasta repassava cerca de R$ 33 mil ao município para custeio e manutenção dos serviços na unidade. Agora, a USF passa receber R$ 68,3 mil para qualificar assistência em turno estendido.

A unidade integra as 25 USF habilitadas recentemente pelo Ministério da Saúde para participar do Saúde na Hora na capital do estado. Com as adesões, até o momento, as unidades que recebiam hoje recursos na ordem de R$ 724,6 mil passam a receber R$ 1,5 milhão/mês do Governo Federal, mais que o dobro do valor repassado anteriormente. Além do incremento no custeio mensal, a cidade também foi contemplada com um incentivo de apoio à implantação do programa, no valor de R$ 794,1 mil, pago em parcela única.

DENGUE

Para o enfrentamento da dengue, Campo Grande terá um incentivo para ações de vigilância e assistência em saúde no total de R$ 9,5 milhões. Os recursos serão utilizados para a compra de reagentes para realização de exames; aquisição de insumos para a Rede de Assistência e Urgência como leitos, macas, poltronas para hidratação, soro, agulhas, colchões e medicamentos e ampliação de leitos especializados para pacientes graves. O Ministério da Saúde viabilizou, ainda, mais R$ 970 mil para compra de caminhões de lixo para melhorias no sistema de manejo de resíduos sólidos para municípios do estado.