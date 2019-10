CAMPO GRANDE "Estamos fazendo todos os esforços", diz Prefeito sobre pagamento de 13° salário de servidores Secretário havia afirmado que administração teria dificuldades para pagar salário extra em dia

Foto: Divulgação

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), afirmou hoje (7), que a sua administração “fará esforços”, para realizar o pagamento integral do décimo terceiro (13º) dos servidores públicos até 20 de dezembro. O prefeito não quer realizar pagamento de forma escalonada.

“Estamos fazendo todos os esforços para fazer o pagamento [na data]. Por enquanto, ainda não temos toda a quantia, mas, vamos completar”, reforçou.

O Prefeito tocou no assunto, em reposta a fala do titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Pedro Pedrossian Neto, que disse que a Prefeitura terá dificuldades para pagar o “salário extra” ao servidores municipais, segundo o secretário, a queda em arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e aumento de despesa com saúde e educação, teriam elevado as dificuldades para cumprir pagamento.

“Tudo fez que nosso caixa fosse pressionado e parte do recurso guardado para o décimo terceiro fosse usado”, afirmou o secretário, na segunda-feira (30-09), durante evento na Câmara Municipal apresentando o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019.

A folha de pagamento do município contempla cerca de 25 mil pessoas, entre ativos, inativos e pensionistas.

Ano passado, a folha referente ao 13º foi estimada em cerca de R$ 80 milhões – menor que as demais, já que nela não incidem alguns abonos, plantões e demais benefícios que servidores recebem regularmente.

O prefeito lembrou que o desafogo no caixa pode vir a partir de emendas parlamentares de mais de R$ 20 milhões e royalties de leilões do pré-sal que serão divididos entre Estados e municípios. O aporte financeiro previsto para a Campo Grande é de R$ 16 milhões.