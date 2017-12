'Estou à disposição', diz Marun sobre convite para vaga de Imbassahy Deputado do PMDB deve se reunir com o presidente Temer nesta semana para tratar transição

Odeputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) afirmou na sexta-feira (8) que aguarda um "convite oficial" do presidente Michel Temer para ocupar o cargo deixado por Antonio Imbassahy.

O tucano deixou a Secretaria do Governo ontem.O deputado deve se reunir com Temer ainda neste fim de semana. Na noite de sexta, Temer se reuniu com o chanceler Aloysio Nunes. Ele deve permanecer no ministério das Relações Exteriores em meio à reforma ministerial pela qual passa o governo.