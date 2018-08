Campo Grande 119 anos Estratégia financeira cria nova conjuntura de avanços

Na noite de quarta-feira, 15, a menos de duas semanas para a data do 119° aniversário da cidade, o prefeito Marquinho Trad (PSD) entregou investimentos de R$ 35,3 milhões em obras de drenagem, controle de enchentes, pavimentação e recapeamento na região do Parque de Poderes, retomadas ano passado. O projeto integra o Complexo Mata do Jacinto etapa D, financiado com recursos de um financiamento do PAC Pavimentação.

Esta é apenas uma das etapas do programa de retomada do crescimento que Campo Grande vem experimentando desde a posse de Trad, mesmo em época de crise profunda. O planejamento estratégico bem executado surte efeitos e cria alternativas eficientes para o enfrentamento e a superação das dificuldades mais complexas. É o que está acontecendo a olhos vistos na capital - em apenas um ano e sete meses o quadro de abandono e desorganização político-adminitrativa plantado pela gestão anterior vai sumindo do mapa.

Há que ser reconhecido o trabalho em equipe e a competência na escolha dos nomes que compõem a equipe técnica. E um mérito que não passa indiferente a quem analisa as razões desse desempenho está direcionado ao trabalho desenvolvido pelo secretário de Finanças do Município, Pedro Pedrossian Neto.

Ele foi designado pelo prefeito para executar um audacioso planejamento, combinando expectativas de recuperação e aumento de receita com as metas de justiça fiscal, ajuste orçamentário e suporte de caixa para investimentos.

Enquanto Marquinhos Trad cuida de intervenções políticas indispensáveis, como é a construção de parcerias - uma delas, de excelentes resultados, com o governo estadual -, sua equipe se encarrega de por em prática o que foi planejado para obter respostas gerenciais em curto, médio e longo prazos. Se de um lado a parceria com o Estado já alavancou mais de R$ 200 milhões em obras e serviços de infraestrutura e apoio social e econômico, de outro lado as medidas da política publica de finanças curaram as feridas deixadas pelos antecessores e estão renovando o fôlego orçamentário.

Para Pedrossian Neto, um fator determinante para a vitoriosa performance da atual administração é o comprometimento do prefeito com as diretrizes conceituais, técnicas e operacionais traçadas ainda durante a campanha. A gestão da cidade, segundo o secretário, obedece a uma metodologia rigorosa e objetiva, focada nas reais prioridades da população, com os serviços sociais de promoção humana e assistência em primeiro lugar e, no complemento, as intervenções em infraestrutura.

Para tamanho esforço e aplicação, não poderia faltar o vento favorável que afirma a nova e alentadora conjuntura. No início do mês Pedrossian Neto confirmou que a capital foi aquinhoada com o aumento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do gás natural. Parte dessa receita que chega ao Estado é repassada para Campo Grande. Com isso, de junho para julho o Município teve um crescimento de 61,6% nessa transferência, saindo de R$ 29,2 milhões para R$ 47,3 milhões. De janeiro a julho deste ano a elevação desse repasse foi de revigorantes 14,1%, saltando no período de R$ 22,5 milhões para R$ 260,8 milhões.

Marquinhos Trad reitera que a obediência e o rigor no planejamento financeiro e fiscal vão ser mantidos. "O que funciona e está dando certo é para ser conservado e aprimorado. O povo campograndense precisa ter total atenção, a cidade precisa ser bem cuidada. E isso requer foco, compromisso, planejamento e competência para gerir bem os recursos do contribuinte, evitar desperdícios e não permitir desvio algum de finalidades", enfatiza, reconhecendo os méritos de sua equipe e o acerto da política financeira em vigor.