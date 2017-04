"Emilio" Estudante da Federal é preso após furto de produto químico para desenvolver 'super droga'

A notícia nem parece real, mas é:

De acordo com um boletim de ocorrência do interior do Estado, um estudante de 22 anos foi preso, na segunda-feira (17), após furtar produtos químicos do laboratório da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Chapadão do Sul, no início de abril. Na casa do acusado que não teve identidade revelada, a polícia encontrou diversos frascos de ácido perclórico, produto altamente inflamável.

Ainda de acordo com o site Chapadense News, o rapaz é de Brasília e estava no município para estudar. Acabou 'caindo' por ser identificado pelas câmeras de segurança da universidade e de acordo com o site já havia mencionado para colegas que pretendia desenvolver uma ‘super droga’, com efeitos mais fortes que o crack.

O material havia sido adquirido pelos professores para ser usado durante as aulas da universidade.