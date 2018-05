Fábio Trad “Evito entrar na polarização política pró e contra Lula”, diz Trad sobre ranking Ele ficou em 1º colocado entre os deputados federais do Estado

Foram 64 debates constantes em plenário desde fevereiro. O trabalho focado em segurança, saúde e educação e projetos de interesse social fizeram com que o deputado federal Fábio Trad (PSD) fosse considerado o parlamentar sul-mato-grossense melhor avaliado na Câmara dos Deputados em 2018.

Em quatro meses de mandato, Trad figura no site Ranking dos Políticos como 1º colocado entre os deputados federais do Estado e o 12º melhor deputado do País, acumulando 43 pontos positivos entre os com mais presenças.

Para ele, a boa avaliação de deve, entre outros fatores, à “participação com qualidade técnica do debate e votação dos principais temas que mobilizam a Casa”.

Este é um dos critérios considerados pelo ranking, que dá um valor a cada lei votada por meio do Conselho de Avaliação de Leis, “levando em conta critérios como o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício”, conforme o site do ranking. A qualidade legislativa dos políticos é avaliada de acordo com a maneira como o parlamentar se posiciona nas principais votações do Congresso, levando em conta o quanto as leis votadas ajudam ou atrapalham o País.