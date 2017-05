BNDES Ex-executivo diz que BNDES 'botou dinheiro na JBS, não no Joesley' "As pessoas acham que somos idiotas, fechamos os olhos e botamos dinheiro no Joesley", diz ex-superintendente do departamento de mercado de capitais do BNDES

O ex-executivo do BNDES José Cláudio Rego Aranha, investigado pela Polícia Federal em uma operação de compra do frigorífico JBS, conta como o empresário Joesley Batista pretendia elevar a empresa, então apenas Friboi, à categoria de multinacional.Responsável pelo departamento de mercado de capitais do BNDES, Aranha afirma que os balanços do frigorífico, em 2015, não eram bons. À epoca, a empresa procurava o banco estatal atrás de sociedade.

"Antes de comprar a Swift na Argentina, eles foram falar comigo. Eu disse: 'Amigo, esquece. Não tem a menor condição. Volta". De acordo com o executivo, a opção apresentada à empresa foi o financiamento.

Após dois anos, depois de uma nova tentativa frustrada de sociedade, a já JBS conseguiu o primeiro investimento direto do banco, de R$ 1,1 bilhão. Com esse capital, a empresa comprou a americana Swift. Essa operação está sob investigação no Tribunal de Contas da União, que apura se houve dano ao setor público, informou a Folha de S.Paulo.

"As pessoas acham que somos idiotas, fechamos os olhos e botamos dinheiro no Joesley. Não botamos dinheiro no Joesley, botamos no negócio. O que importa é que a empresa sobreviva e tenha bons resultados. Se a família A,B,C vai ficar ou não, não é meu problema. O negócio é que tem que ser bom", conclui.

Depois dessa operação, Aranha foi indicado pelo BNDES representante do banco no conselho de administração da JBS.