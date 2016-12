Crime Ex-marido que executou médica dentro de hospital e preso na divisa

Foto: Divulgação

Preso na noite desta quarta-feira (14) em uma estrada na região de Bella Vista Norte, o brasileiro Rafael dos Santos (35), que esta sendo acusado de ter matado a médica Nislaine Colman Benites (31), está recolhido na sede da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande.

De acordo com a polícia paraguaia, o brasileiro deve ser oficialmente expulso daquele país e entregue as policiais de Ponta Porã, que aguardam apenas a formalização do ato para trazê-lo ao Brasil, onde vai ficar preso. A expulsão depende de uma ordem da Justiça do Paraguai.

Rafael dos Santos foi preso em um bloqueio da Polícia Nacional na estrada que liga Bella Vista Norte a Concepción. Os policiais paraguaios fizeram a barreira depois de alertados sobre a fuga do criminoso.

Crime

Por volta de 7h30 da quarta-feira (14), Rafael, que é corretor de imóveis, invadiu o posto de saúde 24 horas, na região do Grande Marambaia, em Ponta Porã, e matou com três tiros a médica Nislaine Colman Benites, com quem teve um relacionamento. Os dois estavam separados há pouco tempo e tinham uma filha pequena.

De acordo com o registro ao ver o ex-marido chegando com uma arma na mão, Nislaine correu até a cozinha, mas Rafael invadiu o local e a executou. Depois saiu correndo e deixou cair o capacete. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ele fugia do posto em uma moto cinza.

Nislaine também era enfermeira e depois de se formar em medicina foi contratada pela prefeitura através do programa Mais Médico. Ela era filha do vereador de Ponta Porã Marcos Bello Benites (PSDB), reeleito neste ano.