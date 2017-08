Política Ex-ministro Lupi chega para posse do vereador Odilon à frente do PDT

Foto: Divulgação

O ex-ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, chega na tarde desta quinta-feira a Campo Grande, para a posse do vereador Odilon de Oliveira Jr à frente do diretório municipal do partido na Capital. Com essa e outras mudanças o partido procura se fortalecer ainda mais para as eleições de 2018, devendo não só concorrer à Câmara Federal e ao Senado, bem como ao governo de Mato Grosso do Sul.

“Diante da crise em que o país atravessa, política e principalmente econômica, cremos que o PDT terá uma grande oportunidade de mostrar sua força para ajudar o país a voltar a crescer e gerar emprego e renda para o povo brasileiro”, afirmou o deputado federal Dagoberto Nogueira, presidente do diretório regional da legenda em MS, que também participa da solenidade de posse do presidente da municipal.

Odilon de Oliveira Jr afirma vem para somar e ajudar o partido a crescer, fazendo uma grande diferença nas eleições de 2018. “Vamos trabalhar muito para fortalecer as nossas bases, para atender aos anseios da nossa população”, afirmou o vereador que toma posse na presidência do diretório municipal às 17h30 desta quinta-feira no auditório da Anoreg (Travessa Tabelião Nelson Seba, 50, Cháchara Cachoeira).