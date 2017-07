Turismo Ex-ministro vem a capital mediar painel de debate sobre turismo e eventos

O turismo de Negócios e Eventos é o carro-chefe do setor em Campo Grande e, diante desta realidade, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promoverá nesta terça-feira (25) um Painel de Debates com a mediação do ex-ministro de Turismo Luiz Barretto Filho.

O encontro ocorrerá às 14h30 no auditório do Hotel Deville. O evento é totalmente gratuito e contará com a presença de empresários, entidades do trade turístico, mas também será aberto para quem tiver interesse no assunto.

A mesa de debate será composta pela titular da Sectur, Nilde Brun, pelo presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendiling e pela presidente do Campo Grande Destination, Melissa Tamaciro.

“Queremos fomentar cada vez mais nossa vocação, por isto precisamos debater, discutir e ampliar nosso conhecimento para captar cada vez mais novos eventos para a Capital-sul-mato-grossense”.

O mediador, por sua vez, antecipa que, em sua visão, a Capital tem dado passos largos para desenvolver o turismo e levou em consideração a implantação do Observatório de Cultura e Turismo para coletar dados dos turistas e identificar o perfil dos visitantes que passam por aqui.

“A ferramenta do observatório é muito importante para uma cidade principalmente neste momento aonde nos deparamos com cidades inteligentes, mapeadas. Uma das minhas intenções é debater com os participantes o quesito competição e plano de marketing. Vamos debater a questão para consolidar e mostrar para os turistas que Campo Grande pode e tem capacidade de receber eventos e negócios”, argumentou o ex-ministro.

O evento conta com o apoio do do Sebrae/MS e da ABIH/MS (Associação Brasileira das Indústria de Hotéis).

Serviço:

Painel de debate “O Turismo de Eventos em Campo Grande/MS”

Local: Auditório do Hotel Deville

Horário: 14h30

Data: 25 de julho