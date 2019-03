Ex-prefeito de Aquidauana Ã© preso por desvio de verbas pÃºblicas

RAUL FREIXES Ex-prefeito de Aquidauana é preso por desvio de verbas públicas Está preso na 3º Delegacia de Polícia Civil. De lá, deve ser levado para um presídio

Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Aquidauana, Raul Freixes, foi preso pela Polícia Militar de Campo Grande na noite de ontem (11) em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça de Aquidauana.

Conforme o delegado Geraldo Marin, Raul Freixes foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac), mas na sequência encaminhado para uma cela especial no 3º DP. “Ele está sozinho na cela e aguarda transferência para um presídio”, disse o delegado.

Durante mandado de prisão, às 17h45, Raul Freixes passou e foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde permaneceu sob observação do médico responsável, de acordo com o histórico do boletim de ocorrência da polícia militar.

Na mesma data, Augusto Paim Mendes, ex-secretário de fazenda e administração do município, foi preso por equipe da Polícia Militar em Aquidauana. As prisões são em razão de uma ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Aquidauana.

Conforme o Ministério Público, no dia 21 de novembro de 2000, faltando pouco mais de um mês para o fim do mandato de prefeito, Raul Freixes apropriou-se de R$ 100 mil em verba pública pertencente ao município. Ele, segundo a denúncia, preencheu um cheque de titularidade da prefeitura e determinou que uma funcionária municipal fosse ao banco, descontasse o valor do cheque e lhe entregasse o valor, o que foi feito.

Não fosse o bastante, no dia 20 de dezembro de 2000, poucos dias antes do encerramento de seu mandato, Raul Freixes apropriou-se de R$ 14.958,32 em verba pública. Desta vez, Raul Freixes e o então secretário de fazenda e administração confeccionaram uma nota de empenho simulando pagamento a uma empresa que realizaria ampliação de ruas do município e, então, preencheram e assinaram um cheque de titularidade da prefeitura. O cheque foi descontado e entregue ao ex-prefeito.