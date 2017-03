Encontro Ex-prefeito participa de debate sobre reformas da Previdência em Brasília

O presidente estadual do PTB-MS Nelson Trad Filho, participou nesta quinta-feira (23) em Brasília do debate promovido pelo partido sobre as reformas da Previdência e trabalhista com as lideranças da União Geral dos Trabalhadores (UGT). As reformas foram apresentadas pelo governo federal e estão em análise no Congresso Nacional.

Comandado pelo presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, o encontro teve a participação dos líderes do PTB na Câmara dos Deputados, Jovair Arantes (GO), e do Senado, Armando Monteiro (PE); do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; dos deputados federais do partido e do senador Thieres Pinto (PTB-RR); do presidente e vice-presidente da UGT, Ricardo Patah e Antonio Carlos Reis; do presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo e secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT, Chiquinho Pereira; do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), Lourenço Prado; e do senador Paulo Paim (PT-RS).

“O PTB tem a identidade de raízes, de pregação doutrinada, nos primados trabalhistas de Getúlio Vargas. Cremos nesse sindicalismo, no movimento do trabalhador e na inspiração judaico-cristã. Somos cristãos e cremos nesse tipo de organização e na busca da conquista por meio do diálogo. O PTB foi construído para ser um partido trabalhista, diferente daquele que prega a ditadura do proletário. Não é esse o nosso discurso. E nós nos identificamos com as pessoas que expressam esse nosso sentimento e pensamento”, disse Jefferson.

O presidente garantiu que o PTB continuará promovendo debates e discussões sobre as reformas previdenciária e trabalhista. “Temos que escutar muito vocês. Se vão antecipar para fazer a reforma eleitoral agora, para tentar impor a eles um pacote de dez, nove que estão surgindo aí, nós também não temos pressa para essa reforma da Previdência que se coloca para agosto ou setembro. Entendemos que ela é fundamental para o país voltar a crescer”, ressaltou.

O ex-prefeito e presidente do PTB no Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad parabenizou o partido por realizar um debate sobre as reformas e lembrou-se das conquistas do fundador do partido Getúlio Vargas. “É com a difusão de ideias e das visões diferenciadas que temos que vamos estabelecer uma democracia, o PTB é uma partido que defende a classe dos trabalhadores, afinal, somos o partido fundado por Getúlio Vargas, o homem que deixou o maior legado histórico no nosso país de direitos do trabalhador”, finalizou.