Improbidade administrativa Ex-prefeito vira réu em processo e pode ficar de fora das eleições Alcides Bernal é réu em ação de improbidade administrativa

Por: Correio do Estado

O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP) se tornou réu de ação de improbidade administrativa, protocolada em outubro do ano passado pelo Ministério Público Estadual. Se Bernal for condenado em 2º instância até o dia 15 de agosto deste ano, ele não pode disputar uma vaga para deputado federal, como pretende.

O juiz de Direito David de Oliveira Gomes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, aceitou a denúncia do Ministério Público na quinta-feira (17). O promotor de Justiça Adriano Lobo Viana de Resende apurou que Bernal, enquanto era prefeito da Capital e candidato à reeleição em 2016, usou a estrutura da prefeitura e os servidores para fazer propaganda institucional no site do poder municipal para exaltar os seus feitos como administrador.

Ainda conforme a ação, foi apurado também que o presidente estadual do PP se promoveu pelo Facebook com o “nítido propósito particular e sem nenhuma finalidade informativa, educacional ou de orientação”.