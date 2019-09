CORRUPÇÃO Ex-presidente da OAS diz que pagou propina à líder do governo Bolsonaro no Senado Além do líder do governo no Senado, são apontados tucano e até Eduardo Campos

Senador Fernando Bezerra Coelho e presidente Jair Bolsonaro Foto: Marcos Corrêa/PR

Declaração feita pelo ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, aponta que o líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), recebeu propina em troca de liberação de recursos do extinto Ministério da Integração Nacional e também por obras do governo de Pernambuco.

Segundo Léo, o valor repassado a Bezerra corresponde ao valor de 2% das obras gerais, facilitadas.

Ainda inéditas, as declarações de Léo, será usada pela Polícia Federal, que agora está sob o poder do Governo Federal. A delação em questão foi homologada pelo ministro Edson Fachin. Léo antes preso na PF em Curitiba, já está em casa, cumpre prisão domiciliar.

Bezerra foi alvo de operação da PF que apurou suspeita de recebimento de propina na gestão do ministro da Integração durante o Governo Dilma Rousseff, as novas declarações levam as investigações para outros caminhos.

O senador Bezerra respondeu por meio de nota, em resposta sua defesa diz que só as palavra de “Léo”, não sustenta nem recebimento de denúncia.

O caso é que as empresas indicadas em delação são gráficas e empresa de publicidade, grandes furos de políticos ao longo da história. Na ocasião, Bezerra teria firmado contratos fictícios para que a OAS repassasse caixa dois à campanha de Eduardo Campos em 2010. Segundo Léo Pinheiro, foi o próprio Fernando Bezerra quem o orientou a retirar R$ 6 milhões do orçamento da obra da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, para direcionar os recursos à campanha de Campos.

Ainda segundo delação, Bezerra recebeu propina da obra do canal do Sertão, feita com recursos do governo de Alagoas e do Ministério da Integração Nacional.

Léo Pinheiro conta que foi informado por um diretor da empresa que havia um ajuste de propina relacionado à obra: 2% para Fernando Bezerra e 3% para o então governador alagoano Teotônio Vilela Filho, do PSDB. Os pagamentos ao tucano, segundo Léo Pinheiro, foram feitos por meio de doações oficiais, mas abatidos do acerto de propina.

O ex-governador Teotônio Vilela Filho afirmou, em nota, que desconhece a delação e “nunca recebeu vantagens indevidas, de quem quer que seja, em toda sua vida pública”.

*Com informações do O Globo.