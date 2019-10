CASO TRÍPLEX Ex-presidente tem ou não direito de ficar na prisão? especialistas divergem Juíza pediu carta de conduta de Lula para entender se ele tem o direito a não aceitar a progressão de pena; a qual Lula chama de "barganha"

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva Foto: REUTERS / Paulo Whitaker

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, disse que não aceita “barganhar” sua liberdade e declarou por meio de carta, lida pelo seu advogado de defesa Cristiano Zanin, que o Estado deve se desculpar com o povo brasileiro.

A dúvida criada entre o poder seguir para o semiaberto ou não, levou a juíza federal Carolina Lebbos, da Vara de Execuções Penais do Paraná, a pedir ontem (30). À Superintendência da Polícia Federal, a “certidão de conduta carcerária”. De um lado Lebbos é pressionada por procuradores da força Tarefa Lava Jato, que dizem não ser da escolha de Lula, ‘sair ou não’. Também ontem, o coordenador Lava Jato, Deltan Dallangol disse que Lula deve acatar a decisão judicial.

O impasse sobre, “poder ou não” aceitar tal, levou a juíza a solicitar a carta de conduta. Lula está preso desde 7 de abril de 2018 condenado no caso do tríplex do Guarujá (SP). Em carta, o ex-presidente disse que cabe ao Supremo Tribunal Federal “corrigir o que está errado).

Em conversas fechadas juristas divergem sob os direitos do ex-presidente. Parte deles, acreditam que Lula, enquanto preso não tem autonomia para acatar ou não decisão, isso é, qualquer que seja ele deve aceitar.

Outros declarantes, explicam que como se trata de progressão e não prisão, cabe ao envolvido refletir, essa que se trouxer variantes que denigrem ops direitos pode ser aceita.

Para o criminalista e doutor em Direito Penal pela USP Gontijo Conrado, um preso não tem liberdade para tomar a escolha de acatar ou não a progressão de pena. "A Lei de Execuções Penais de uma forma muito clara no artigo 112 prevê que a pena privativa de liberdade deve ser executada de forma progressiva", disse.

Já o criminalista Fernando Castelo Branco acredita que o ex-presidente tem o direito de recusar a progressão. "Não é uma imposição. Então, como direito, não sendo uma atividade a qual ele está obrigado a acatar, diferentemente do inverso que seria a prisão, ele tem toda a possibilidade de recusa."

Ontem, o advogado Zanin, disse que a Justiça ainda não havia encaminhado a intimação sobre a progressão da pena. "Ele (Lula) não aceita qualquer condição imposta pelo Estado porque não reconhece a legitimidade do processo que o condenou", afirmou Zanin. A defesa do petista protocolou um pedido de urgência no STF para o julgamento do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça.

Os procuradores da Lava Jato avaliam que o petista "encontra-se na iminência de atender ao critério temporal", ou seja, o cumprimento de um sexto da pena na condenação no caso do tríplex. Em seu despacho, a juíza ainda autorizou o recálculo da multa de R$ 4,1 milhões imposta ao ex-presidente, valor questionado judicialmente desde agosto. O pagamento da multa é um dos condicionantes para a progressão de pena.

*Com informações da Folha de S. Paulo.