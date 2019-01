Walter Carneiro Júnior Ex-secretário de Fazenda de Dourados vai comandar Sanesul

O ex-secretário de Fazenda de Dourados na gestão Murilo Zauith (DEM), Walter Carneiro Júnior, vai comandar a Sanesul no novo mandato de Reinaldo Azambuja (PSDB). A informação foi repassada na manhã desta quarta-feira (16/1) pelo próprio governador durante a abertura da Showtec, em Maracaju.

Ele substituirá, segundo o Campo Grande News, Luiz Carlos Rocha Lima, que ficará responsável pelo Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), atualmente comandada interinamente pelo diretor-adjunto, Francisco Libório Silveira, substituindo Roberto Hashioka, novo secretário de Administração.

O governador já havia definido boa parte do segundo escalão no sábado, quando edição suplementar do Diário Oficial do Estado já havia publicado os nomes.