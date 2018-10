“Bomba” Ex-segurança de Rafaat guardava R$ 240 mil na carteira quando foi executado

Foto: Liniker Ribeiro/Campo Grande News

Ex-segurança de Jorge Rafaat, Orlando da Silva Fernandes, 41, o “Bomba”, levava na carteira R$ 240 mil em cheques e mais R$ 1,247 em dinheiro no momento em que foi fuzilado, no início da noite de sexta-feira (26/10) no cruzamento da Rua Enramada com a Rua Amazonas, no Jardim Autonomista, em Campo Grande.

De acordo com o Campo Grande News, o caso deve ser investigado da DEH (Delegacia de Homicídios) da Capital, mas o delegado Marcio Shiro Obara, titular da unidade, preferiu não comentar o homicídio com a imprensa para não comprometer as investigações.

Ainda conforme o site, informações preliminares são de que mais de 40 cartuchos de fuzil 566 foram encontrados no local pela polícia. “Bomba” foi atingido por vários dos disparos na cabeça, tórax e braços.

Os pistoleiros fugiram logo após a execução e incendiaram os veículos usados na ação em sentidos opostos da cidade. Os disparos também atingiram uma loja de noivas da rua, um Chevrolet Vectra e o pneu dianteiro direito de um Peugeot 207.

O motorista do Vectra estava dentro do veículo no momento dos disparos e sofreu ferimentos leves causados pelo estilhaço dos vidros. No outro veículo não haviam ocupantes e o motorista foi levado para prestar depoimento na delegacia.

“Bomba” foi fuzilado próximo a uma barbearia da Rua Amazonas.