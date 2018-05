Comenda do Mérito do Trabalho Exemplo de empresário douradense ganha reconhecimento estadual Antonio Dias Nunes agraciado com a Comenda do Mérito do Trabalho

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul outorgou ao empresário Antonio Dias Nunes mais uma honraria de mérito por sua atuação na via social e econômica, gerando empregos e contribuindo com o bem-estar da sociedade.

Na noite de quarta-feira, 2, Antonio Dias Nunes foi um dos agraciados com a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, um dos mais importantes símbolos estaduais de reconhecimento ao papel de personalidades comrometidas com as causas humanistas.

A comenda foi proposta pelo deputado estadual George Takimoto (MDB) e entregue por seu assessor, Emídio Milas. Aplaudido pelos parlamentares, Nunes disse que apenas cumpre seu dever de cidadão e empresário que acredita no trabalho como resposta mais eficiente para a promoção da dignidade humana e o progresso de todas as comunidades.

O homenageado também frisou que dedicava aquele reconhecimento como forma de gratidão a Dourados e toda a região, dizendo-se honrado com a confiança e o carinho que ele, sua família e seus negócios sempre tiveram da população.

Ao salientar que seguirá trabalhando e produzindo ainda mais benefícios para retribuir essa demonstração de apoio, Nunes agradeceu também à generosidade do deputado George Takimoto ao propor seu nome para a outorga da honraria. Takimoto devolve, salientando que Nunes é um dos melhores exemplos de empreendedorismo com responsabilidade social em Mato Grosso do Sul “e, portanto, merecedor legítimo de reconhecimento”.

Paranaense de Santa Izabel, Nunes começou sua trajetória em 1979 como contador, em Deodápolis, onde comprou um escritório de contabilidade. Em 1985 investiu no ramo de calçados e adquiriu a primeira loja, embrião que gerou filias em outras cidades, entre elas Ivinhema, Dourados, Nova Andradina, Glória de Dourados e Naviraí. Nunes mora em Dourados, e sua rede comercial tem nove lojas, abrigando um quadro de 120 funcionários. É casado com Rosa Alves Nunes e o casal tem três filhos.

Várias manifestações e provas de reconhecimento vêm ilustrando a vida de Antonio Dias Nunes. Em 2016, por exemplo, ele reebeu da Câmara de Vereadores de Dourados o título de Cidadão Douradense, a mais elevada honraria oficial existente no legislativo, como reconhecimento aos serviços que presta à coletividade.