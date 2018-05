Fábio Trad coloca MS no protagonismo dos grandes debates jurídicos nacionais Parlamentar protocolou requerimento solicitando realização de audiência pública em Campo Grande para debater o novo Código de Processo Penal

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) apresentou nesta terça-feira (22) na Comissão de Processo Penal (CCP) da Câmara dos Deputados um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública sobre o novo Código de Processo Penal no município de Campo Grande.



Para o parlamentar, membro da comissão especial, esta é não apenas uma forma de prestigiar o judiciário de Mato Grosso do Sul mas também incluir o Estado num debate de relevância e urgência nacional, uma vez que o Código de Processo Penal vigente é de 1941, considerado obsoleto por especialistas.



“Estamos convidando toda a alta magistratura que atua nas varas criminais de Mato Grosso do Sul para esse evento, que terá 14 horas de duração. São 11 desembargadores, 6 juízes de direito, representantes da sucursal estadual da OAB, professores de Direito Processual Penal, procuradores de justiça, defensores públicos, delegados, enfim, todos os setores interessados serão ouvidos e quem mais quiser participar”, disse o deputado, que aguarda o parecer positivo da CCP para o agendamento da audiência.



O novo Código de Processo Penal propõe a revogação da Lei 3689, de 1941, e altera itens importantes como as regras para execução de penas após decisões colegiadas. Outro tema que tem merecido destaque é o que estabelece os prazos de duração da prisão preventiva, os casos de delação premiada e condução coercitiva e de medidas cautelares.



“A Câmara deve assumir definitivamente a missão de dar ao Brasil um código de processo penal moderno, contemporâneo e que esteja atento às demandas populares. Por isso temos de ouvir todas as partes envolvidas”.