Segurança Pública Fábio Trad defende autonomia administrativa, financeira e política das polícias Para deputado, sem independência ficam comprometidas as atuações das polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar

Para deputado, sem independência ficam comprometidas as atuações das polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) apoiará em Brasília emendas constitucionais que confiram autonomia administrativa, financeira e política às polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar.

O parlamentar afirmou nesta sexta-feira (27) que exercerá sua liderança na Câmara e influência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) para votar a favor de textos como o Projeto de Emenda Constitucional, do deputado Alexandre Silveira (PPS/MS), que prega a autonomia da Polícia Federal (PEC 412/2009).

Com a recente intervenção federal decretada no Rio de Janeiro e a criação do Ministério da Segurança Pública, debates como a autonomia e até a unificação das forças policiais (com criação de carreira única), dentre outros assuntos relacionados ao tema, tem obtido cada vez mais importância nas discussões no Congresso Nacional.

Trad defende que o orçamento próprio estabeleceria um marco de profissionalização e investimento nessas instituições, com mais inteligência policial, materiais adequados para o exercício da atividade, fiscalização das fronteiras e divisas do Brasil e combate intensivo ao tráfico de drogas e armas, enquanto a liberdade de qualquer interferência político-administrativa agregaria ainda mais isenção e credibilidade às forças e operações policiais.

“A melhor maneira de um governante inviabilizar os trabalhos da polícia é por meio do abandono e sucateamento, com destinação de orçamentos ínfimos ou não adequados aos trabalhos investigativos e de repressão ao crime. Por isso a autonomia das polícias é necessária e indispensável para dar fôlego a operações como a Lava Jato e tantas outras para que não esmoreçam e sejam alvo de ataques políticos”, disse Fábio Trad.