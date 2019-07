REUNIÃO Fábio Trad pede inclusão de exame de câncer de colo retal no SUS ao ministro da Saúde MS está entre os dez primeiros estados com maior letalidade

Foto: Divulgação

Em reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o parlamentar pleiteou também inclusão no SUS de exame que antecipa o diagnóstico de câncer colorretal. MS está entre os dez primeiros estados com maior letalidade.

O câncer do intestino grosso (também conhecido como câncer de cólon e reto ou câncer colorretal) é a terceira neoplasia com maior incidência no Brasil. Trata-se do segundo câncer mais frequente em mulheres (52%) e no terceiro entre os homens (48%), com 36.360 de novos casos previstos para o biênio 2018 e 2019.



E o Mato Grosso do Sul está entre os dez estados com maior índice de letalidade de câncer colorretal. Por esses e outros motivos, o deputado federal Fábio Trad (PSD/MS) e a senadora Simone Tebet (MDB/MS) reuniram-se na tarde desta segunda-feira (15) com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A audiência foi uma iniciativa da senadora sul-mato-grossense e contou também com as presenças de representantes da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da irmã da parlamentar, Maria Eduarda Tebet.



Uma das maneiras de reduzir esses números alarmantes e ampliar as chances de cura da doença é antecipando o prognóstico e o diagnóstico. Este, segundo o deputado Fábio Trad, foi o principal tema da pauta do encontro com o ministro.



“Conversamos com o ministro sobre a viabilidade de incluir no Sistema Único de Saúde um exame que previne o câncer colorretal por meio das fezes, procedimento que inclusive já é realizado em diversos países do mundo. O ministro ouviu tudo atentamente e disse que já vai impulsionar os estudos técnicos para avaliar essa possibilidade”.

INVESTIMENTOS

Na sequência, o deputado Fábio Trad entregou nas mãos do ministro um ofício solicitando recursos para a área de saúde da capital e demais municípios de Mato Grosso do Sul. “Foi um encontro muito proveitoso e tenho certeza de que em breve termos boas novidades para a população sul-mato-grossense, que carece urgentemente de melhorias na área da saúde”