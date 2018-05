Fábio Trad prega mobilização contra impostos e repasse de custos ao consumidor

O deputado federal Fábio Trad (PSD) foi o único parlamentar de Mato Grosso do Sul a votar na Câmara Federal contra a proposta de aumento de impostos e reoneração de custos com repasse ao consumidor. Em resposta ao movimento dos caminhoneiros, o Governo Federal conseguiu aprovar a medida, que aumenta impostos de 56 setores da economia brasileira, mas encontra resistência e o parlamentar sulmatogrossense considera necessária uma grande mobilização da sociedade para pressionar o Senado a rejeitar o PL 8456/17.

“Votei contra porque o custo do aumento será repassado ao consumidor. A greve dos caminhoneiros foi apenas um pretexto do Executivo paraaumentar a carga tributária. Fiz a minha parte e continuarei fazendo”, afirmou Fábio Trad. “É preciso coerência entre o que se fala e o que se faz. Eu sou contra a reoneração, uma vez que os setores reonerados vão transferir ao consumidor final os valores dos tributos, aumentando o Custo Brasil”,argumentou.

O posicionamento de Fábio Trad ganhou eco em todo o País e tem o apoio dos diversos segmentos da sociedade. Ele critica o Governo, salientando que em vez de apresentar uma solução inteligente e justa para o impasse criado com a alta dos combustíveis, o Planalto propõe uma composição inaceitável para a população. “O Governo concordou em isentar o óleo diesel das alíquotas do PIS e da Cofins até o final do ano, bem como zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). No entanto, a pressão da opinião pública foi vista pelo Planalto como o ambiente ideal para condicionar a isenção temporária de tributos à aprovação em regime de emergência de um projeto de lei do Executivo (PL 8456/17), que há tempos tramitava na Câmara e trata do aumento de impostos”, analisou.

O projeto acaba com a desoneração da folha de pagamento dos 56 setores atualmente beneficiados. Na prática, a medida aumenta imediatamente os impostos sobre 28 setores da economia, ficando os demais a serem reonerados até 2020. Aprovado pela ampla maioria dos deputados, o texto-base seguiu para o Senado.

“O Governo encontrou o pretexto que tanto queria para aumentar impostos novamente. Eu venho ao longo da minha atividade parlamentar pregando a necessidade de se fazer uma ampla reforma tributária, uma vez que os tributos são escorchantes. Por isso, não posso votar favoravelmente à reoneração, pois entendo que os setores reonerados vão, na verdade, transferir ao consumidor final o valor dos tributos, aumentando o custo-Brasil”,finalizou Fábio Trad.