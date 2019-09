DEPUTADO DE MS Fábio Trad reafirma combate a excessos e defesa da ordem democrática Ameaçado por criticar pontos equivocados do pacote anticrime de Moro, deputado diz não se intimidar

O deputado federal, Fábio Trad Foto: Agência Câmara

Crítico de itens que considera equivocados ou contraditórios no “pacote” anticrime do ministro da Justiça e Segurança Publica, Sérgio Moro, o deputado federal Fábio Trad (PSD/MS) está sendo atacado em mensagens ameaçadoras veiculadas por meio das redes sociais. A revelação é da bem-informada colunista política Mônica Bergamo, da “Folha de São Paulo”.

Segundo a jornalista, Trad afirma estar sendo ameaçado porque discorda de pontos específicos do “pacote”, mas ainda não considera necessário recorrer à proteção da Polícia Federal. Uma das declarações que Mônica Bergamo informa ter ouvido do deputado esta: “As pessoas não admitem que tenhamos divergências técnicas. Ou você se submete a Moro ou está a favor da corrupção. Estamos sendo intimidados”.

Ao garantir que não mudará sua postura e seguirá defendendo as estruturas republicanas, as regras jurídicas e os princípios constitucionais do estado de direito democrático, Fábio Trad renovou a conclusão que fez sobre o projeto do ex-juiz da Lava Jato: é fraco, mas pode ser aprimorado. Membro da comissão especial criada no Congresso Nacional para analisar o “pacote”, o parlamentar pessedista reforçou a convicção na necessidade de aprimorá-lo após debater o assunto com outros deputados especialistas na área.

EXCESSOS

As ameaças também podem ter em seu bojo a insatisfação de moristas e bolsonaristas com pronunciamentos críticos de Trad contra excessos cometidos por operadores do Direito e da Justiça, como juízes e integrantes do Ministério Publico. Ele citou como exemplo as mensagens trocadas entre Sérgio Moro, quando ainda era juiz, e o procurador Deltan Dallagnol, encarregado de coordenar as ações referentes à Lava Jato no Ministério Publico Federal (MPF).

As mensagens, trocadas em conversas pelo aplicativo Telegram, vêm sendo publicadas pelo site The Intercept Brazil e sugerem que na condução processual e de julgamento da Lava Jato o então juiz de Curitiba orientou o MPF e ainda combinou com Dallagol procedimentos irregulares e ilegais para construir a base argumentativa que sustentou a condenação do ex-presidente Lula (PT).

Em julho, Trad foi à tribuna da Câmara para destacar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que obrigou o Ministério Publico Estadual a indenizar o ex-governador Zeca do PT. O deputado observou que o STJ agiu assim ao reconhecer que o MPE cometeu graves irregularidades e excessos ilícitos para incriminar Zeca, como vazar à imprensa uma denúncia antes que ela fosse oferecida à Justiça.

Então, Trad fez uma analogia com os excessos divulgados pelo The Intercept: “O combate à corrupção deve ser implacável, atrelado à determinação de homens e mulheres de bem que integram o serviço publico. Mas nós não podemos compactuar, condescender, ser lenientes ou complacentes com aqueles que, em nome do combate a corrupção, praticam ilegalidades, transformando a lei em puxadinhos de conveniência para satisfação de seus interesses pessoais”.

O deputado defendeu também que a Câmara tomasse posição constitucionalista e de defesa da ordem jurídica e democrática: “Esta Casa precisa estar atenta Não podemos nos reduzir a meros fantoches do voluntarismo falsamente heroico daqueles que, sabendo o que a lei determina, mesmo assim a desrespeitam em nome do combate à corrupção. Quando o estado se nivela a quem corrompe, o estado também pratica a corrupção, a corrupção normativa, a corrupção do sistema jurídico”.

CONHECIMENTO DE CAUSA

Fábio Trad é mestre em Direito Penal e Economia, professor universitário e presidiu a seccional da Ordem dos Advogados (OAB). Filho do ex-deputado e ex-vice-prefeito Nelson Trad, está em seu terceiro mandato. É constantemente elencado entre os mais atuantes parlamentares do Brasil. Na legislatura 2011-2015 presidiu a comissão especial que elaborou o novo Código de Processo Civil, considerado o segundo maior conjunto de leis do País, depois da Constituição Federal.

Em 2010 foi eleito Deputado Federal com 82.121 votos. Durante a legislatura 2011-2015 presidiu a comissão especial que elaborou o novo Código de Processo Civil, considerado o segundo maior conjunto de leis do Brasil (depois da Constituição Federal). São, ao todo, 1046 leis em um tempo recorde de 2 anos e meio, considerado um feito por muitos juristas e especialistas. Integrou a lista dos “100 Cabeças do Congresso Nacional” feita pelo Diap e foi contemplado duas vezes com o “Prêmio Congresso em Foco”, que premia os parlamentares mais destacados.