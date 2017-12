Ponta Porã Falta de medico em posto de saúde municipal deixa moradores de Ponta Porã indignados

Foto: Porã News

Varias pessoas que se encontravam a espera de um atendimento medico no posto de saúde do Marambaia, ficaram indignados ao conhecerem que na noite de quarta feira (29) o medico de plantão não atenderia os que ali se encontrava, a situação gerou imediata indignação e criticas contra o sistema de saúde municipal, que ao não ter medico para atender os moradores da região, os mesmos devem se deslocar ate o Hospital Regional e esperar por horas por um atendimento medico, já que com os postos de saúde fechados ou sem profissionais para realizar o atendimento dos moradores, a situação termina sobrecarregando o sistema de trabalho do hospital da cidade, razãopela que os moradores manifetaram que a situação e uma verdadeira falta de respeito do prefeito com a população de Ponta Porã que teriam eleito o mesmo acreditando em suas promessas de campanha, mas que a quase um ano na administração nada tem feito.

O SAMU teve que realizar resgate de pacientes no posto de saúde, situação que gerou varias criticas contra o prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB) que se encontra, segundo informações, a ponto de sair de férias em uma turnê pelo mundo após ordenar a Câmara de Vereadores a votação em regime de urgência de um empréstimo junto ao BNDS que foi aprovado sem pedido de explicações de como será gasto o empréstimo pelo município que se encontra em situação caótica tanto na área da saúde como da educação, sem que o prefeito ou sua equipe apresente uma medida que poderia paliar a situação.