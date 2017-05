JBS Família de Gilmar Mendes mantém relações comerciais com JBS Ministro diz que o fornecimento de gado para empresa não o impede de participar de futuras votações no STF

Parentes do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) é fornecedora de gados para a JBS, uma das principais processadoras de carne do mundo, envolvida em acordo delação premiada pela operação Lava Jato.

Para a Folha de S. Paulo, Gilmar Mendes confirmou a reunião recente que teve com o dono da JBS, Joesley Batista. Segundo o ministro, o delator tratou de assuntos relacionados ao agronegócio durante o encontro. Gilmar também afirmou ao jornal que o empresário apareceu de surpresa na reunião, ocorrida na escola de direito em Brasília.

O ministro disse que antes do encontro, não via há mais de um ano. Gilmar e Joesley se conheceram por conta de negócios no setor.

"Minha família é de agropecuaristas e vendemos gado para a JBS lá (Mato Grosso)", disse.

No cargo, o ministro pode tomar decisões sobre os acordos de delação envolvendo a JBS. Ao jornal, Gilmar afirmou que o fato da sua família ter relações com a empresa não o impede de participar de futuras votações relacionadas à JBS.

"Não. Por quê? As causas de impedimentos ou suspeição são estritas", afirmou. "[Se fosse assim] Eu não poderia julgar causas da Folha, Carrefour, Mercedes-Benz, Saraiva", completou, indicando empresas com que mantém relações comerciais.