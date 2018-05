Aqueça Uma Vida Fátima Azambuja: “Solidariedade está na alma do nosso povo”

Ao encerrar a 4ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos, na sexta-feira, 11, a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, agradeceu ao empenho dos funcionários e à colaboração do povo salientando que a solidariedade está na alma dos sulmatogrossenses. Ela destacou o sucesso da iniciativa nas edições anteriores e disse que as pessoas mais necessitadas sentem que além das roupas e agasalhos que aquecem o corpo existe o calor humano que anima os corações e alimenta a esperança em dias melhores.

Segundo Fátima Azambuja, o esforço da campanha dos servidores e o esforço do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB) é para que a cada dia diminua o número de pessoas que precisem da caridade do próximo e do apoio do poder publico. A campanha foi encerrada com um “arrastão” de coleta dos donativos recolhidos pelas secretarias e dependências governamentais, além dos postos de arrecadação nas agências do Banco do Brasil.

Estima-se que este ano a campanha arrecade mais que em 2017. A previsão é que só em roupas e agasalhos os donativos cheguem a 32 mil unidades. No ano passado, o governo estadual entregou 117 mil cobertores, agasalhos e outras peças nos 79 municípios – esse volume corresponde ao que foi arrecadado na campanha e ao que o governo adquiriu com seus próprios recursos de caixa.

Para atender o máximo número de adesões possíveis, a campanha instalou pontos de coleta em todas as secretarias, fundações, autarquias e postos de parceria. Meias, sapatos, cachecóis, luvas e capas de chuva também fazem parte das doações. Em três anos, a campanha “Aqueça uma Vida” arrecadou mais de 65 mil peças.

“Desde já agradeço o espírito de solidariedade e peço empenho para que possamos ampliar a arrecadação e, assim, atender uma parcela considerável da nossa população”, destacou Fátima Azambuja, que é a madrinha da iniciativa. “Vamos estender a mão, compartilhar o que pode ser útil ao nosso semelhante. Independentemente do tamanho da contribuição, o importante é a satisfação em saber que os donativos vão aquecer inúmeras famílias. Vamos manter essa corrente de solidariedade até o final da Campanha”,completou.

Por sua vez, o secretário estadual de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, responsável pela organização, disse que o “Aqueça uma Vida” tem a importância de criar mais solidariedade dentro do serviço público. “Estimulamos o espírito de sociedade dentro do Governo. Ajudar ao próximo faz com que os servidores se sintam valorizados”, frisou. Todo material arrecadado beneficiará pessoas atendidas por entidades de assistência social previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). A entrega será feita em junho em local e data a serem definidos.