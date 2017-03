Fechamento de AgÃªncias FazendÃ¡rias Ã© tema de debate em audiÃªncia pÃºblica

Fechamento de Agências Fazendárias é tema de debate em audiência pública

A Assembleia Legislativa, juntamente com o Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais (Sindifiscal/MS), promovem a audiência pública sobre “Fechamento das Agências Fazendárias e Postos Fiscais da SEFAZ/MS” nesta terça-feira (7), a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O objetivo é discutir a reestruturação a ser implantada na Secretaria de Estado de Fazenda, por meio de Reforma Administrativa e Previdenciária do Governo do Estado, bem como a transformação de 48 Agências Fazendárias (Agenfas) em Postos de Atendimento, além do fechamento de quatro Postos Fiscais.