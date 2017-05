Cidade Feira da Bolívia pode constar em calendário estadual de eventos

Foto: Victor Chileno/ALMS

A Feira da Bolívia, realizada em Campo Grande nas manhãs do segundo domingo do mês, poderá fazer parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945/2010. A proposta foi apresentada durante a sessão ordinária desta quinta-feira (4), pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB). "O evento, além de divulgar o artesanato boliviano, reúne diversas manifestações culturais do País, oportunizando espaço para novos talentos consagrados e também movimenta a economia", afirmou o parlamentar na justificativa da proposta.

O evento foi realizado na Praça Bolívia, localizada entre as ruas Dias Ferreira e Barão da Torre, no Bairro Santa Fé, e reúne exposições e apresentações musicais, artesanato, culinária e vestuário típicos. Segundo Siufi, a feira foi criada há 12 anos e conta com a participação de aproximadamente 300 pessoas, já se consolidando como atração turística da cidade.

Representantes da comunidade boliviada compareceram à sessão plenária para acompanhar a apresentação do projeto de lei, que agora segue para apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis, antes da votação em plenário.