Eleições 2018 Filho de Bolsonaro aluga próprio carro em campanha

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que está concorrendo à reeleição, alugou o próprio carro a ele mesmo para percorrer o estado de São Paulo em campanha. As informações são do blog do jornalista Lauro Jardim, no 'O Globo'.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o filho de Jair Bolsonaro (PSL) pagou a si mesmo o valor de R$ 7 mil para utilizar o próprio carro.

O Jeep Renegade LG1 foi declarado pelo candidato na lista de bens. O veículo é avaliado em R$ 93.100.

O deputado também pagou R$ 1.500 para a própria mãe, Rogéria Nantes Bolsonaro, que teria prestado “serviços de coordenação administrativa da campanha”.

De acordo com a assessoria jurídica da família, o uso do carro e o serviço prestado pela mãe não foram pagos. Os valores estimados teriam sido declarados para avaliação de limites de gastos.

Contudo, como cita o jornalista, a Resolução 23.553 do TSE explica que automóvel de propriedade do candidato, cônjuge ou parentes até terceiro grau para uso pessoal durante a campanha não precisa de recibo eleitoral. Trabalho voluntário também não precisa ser declarado.