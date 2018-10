Eleições 2018 Filho de Bolsonaro pede que população filme problemas com urnas eletrônicas; registro é crime

Filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal e candidato à reeleição, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), utilizou as redes sociais na manhã deste domingo (7) para pedir aos eleitores que façam registros de problemas com as urnas eletrônicas caso enfrentem qualquer dificuldade neste domingo. No entanto, qualquer registro feito dentro da cabine eleitoral é considerado crime.

“Prezados, em caso de problemas com a urna filmem, de preferência gravem lives e falem o estado zona e seção onde está ocorrendo o problema”, escreveu Eduardo em sua conta oficial do Twitter às 11h.

Realizar filmagens ou fotos durante a votação, segundo a Lei Eleitoral 9.504/97, é considerado crime e pode dar até dois anos de cadeia. A legislação proíbe qualquer tipo de registro dentro da cabine eleitoral: "Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação", diz o Código Eleitoral.

A lei visa proteger o sigilo do voto e impedir que se comprove a votação em um determinado candidato.

Jair Bolsonaro já havia declarado anteriormente que não confia no mecanismo e insinuou a possibilidade de fraude nos equipamentos enquanto o processo eleitoral ocorrer com urnas eletrônicas. Como deputado federal, ele é autor de uma emenda aprovada pelo Congresso que exigia o voto impresso, mas que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O partido PSL também entrou em uma cruzada para fiscalizar as urnas, convocando a população para colaborar com o processo. A coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, divulgada esta sexta-feira (5), antecipou um vídeo do presidente nacional do partido, Gustavo Bebianno, apresentando um site onde os eleitores poderiam realizar denuncias.

“Todos nós sabemos que as urnas eletrônicas, o nosso sistema eleitoral, não nos confere o nível de segurança e de certeza que nós gostaríamos de ter, o que pode comprometer a democracia brasileira”, diz Bebianno.

A iniciativa, batizada de “fiscais do Jair”, sugere que eles baixem um aplicativo de celular para fotografar as irregularidades e enviá-las a uma central.