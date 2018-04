Eleições 2018 Fim da “janela”: Solidariedade cresce e anuncia chapa de pré-candidatos em MS

Ex superintendente da CONAB se filia, Antonio Dotta, com Bosco, Adauto e Idelmar, dirigentes SD.

Segundo dados do TSE, das legendas com maior número de filiados, apenas o PSDB teve crescimento, sendo o SD o Partido Novo, os partidos à conseguirem maior número de filiações neste período até o fechamento da janela em MS. Saiba quem serão os pré-candidatos do Solidariedade para as eleições deste ano.

Na última sexta feira (6 de abril) culminou o prazo final da “janela” visando as mudanças partidárias de pré-candidatos para as eleições de 2018. Neste dia o Solidariedade ainda realizou ato de filiações de pré-candidatos em sua sede regional.

Assinaram a ficha no partido o ex-Superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (ConaB) em MS por 12 anos, o Engenheiro Agrícola e funcionário público Federal de carreira, Antonio Benedito Dotta, o professor universitário Wolfang Antonio Ojeda, conhecido como “professor Ojeda”, Cezar Antonio Gonçalves Afonso que também é professor, o jornalista e radialista, Sebastião Ronei Souza Ribeiro, Argemiro Hernandes Alves funcionário federal do Incra e Selmo Cassimiro da Silva, administrador de empresas. Todos são pré-candidatos candidatos a deputado estadual pelo SD.

Somam-se a esses nomes, aqueles já anunciados quando da vinda do deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva (SD/SP), o Paulinho da Força.

Na ocasião, ele anunciou ao Governador Reinaldo Azambuja a filiação do atual vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão (ex-PSDB) e que será juntamente com o vereador Papy, os dois nomes do SD para disputar como deputados Federais da sigla.

Outro pré-candidato a estadual já anunciado é o ex-prefeito de Maracaju Celso Vargas que deverá concorrer pela região de Maracaju, somando-se ainda o deputado Herculano Borges que é candidato a reeleição e o vereador Luca Lima que também é pré-candidato à estadual. Sendo assim e com o fim da janela partidária, o Solidariedade terá 9 pré-candidatos à estadual (Herculano Borges, Lucas de Lima, Antonio Dota, Professor Ojeda, Cezar Afonso, Ronei Ribeiro, Argemiro Alves, Selmo Cassemiro, Celso Vargas) e 2 pré-candidatos a Federal (Papy e Paulo Salomão).

Segundo o diretor da Executiva Estadual e jornalista Bosco Martins, o partido estuda uma chapa alternativa aliada à candidatura de reeleição do Governador Reinaldo Azambuja.

Segundo Bosco dados do TSE demostram o crescimento do SD em MS e no Brasil. “O Solidariedade focou na filiação dos que irão disputar as eleições deste ano e consideramos bastante positiva a atuação do SD. Se levarmos em conta que em Mato Grosso do Sul tem 1.875.869 eleitores aptos a votar nas Eleições 2018”. Pelas contas do dirigente estadual nas eleições de 2016 para eleger um Deputado Federal e um Estadual o partido terá que suplantar a casa dos 100 mil votos:

“A conta que se faz é baseada no quociente eleitoral é definido pelo código eleitoral um pretenso pré-candidato a Deputado Federal teria de obter cerca de 160 mil votos. Sendo que o Estadual teria que obter cerca de 110 mil votos. Martins Lembra que a lei mudou e na eleição deste ano diferente do quociente eleitoral o quociente partidário não contará significando que o partido que tiver mais voto na chapa ficará com a vaga, não sendo mais, portanto a soma do quociente eleitoral e sim do partido.

Finalizando o Dirigente partidário esclareceu que se levarmos em conta a última eleição na capital quando obtivemos uma abstenção de cerca de 30%, ocorrendo o mesmo na eleição Estadual para eleger o primeiro Federal numa coligação de chapas o número cai para 130 mil para Deputado Federal e 80 mil para eleger um Deputado Estadual, sendo que pela nova lei o partido da coligação que for o No Mato Grosso do Sul segundo dados do TSE o Solidariedade conta com quase 7 mil filados em 51 municípios do Estado.