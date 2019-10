INVESTIGAÇÕES Fotos de Bolsonaro e filho postadas por lutador preso hoje no caso Marielle Lutador foi preso junto a outros suspeitos nessa manhã de quinta-feira (3)

Josinaldo Lucas Freitas, o Djaca, em outra foto com Bolsonaro Foto: Reprodução

O professor de artes marciais, Josinaldo Lucas Freitas, o Djaca, suspeito de jogar no mar os fuzis usados para executar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes, foi preso nesta manhã (03), ele postou ao menos duas fotos ao lado do agora presidente, à época em que as fotos faram feita deputado Jair Messias Bolsonaro (PSL), nem a defesa de Djaca, nem ele explicaram em quais condições as fotos foram feitas.

Além de fotos com Bolsonaro, o suspeito aparece em foto com o vereador Carlos Bolsonaro, uma das fotos com o presidente foi postada em 28 de outubro de 2008, durante o segundo turnos das eleições presidenciais, mas não se sabe se a foto foi realizada no mesmo dia da postagem.

Djaca, em foto com Carlos Bolsonaro. Foto: Reprodução.

Uma das pessoas a curtir a foto foi Marcio Mantovano, também preso na operação dessa quinta-feira. As fotos criam ligações com vários apontados pela operação como mentores da execução da vereadora, no entanto no inquérito os Bolsonaros não aparecem como suspeitos. Outro a figurar nas imagens postadas por Djaca, é o vereador Marcello Siciliano, outro investigado no caso Marielle.

O lutador comentou, na imagem, que o parlamentar era “o melhor vereador” que já apoiara. A foto com Carlos Bolsonaro foi realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.