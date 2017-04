Esporte e saúde FUNESP e SESAU estudam criação de projeto que atenda esporte e saúde em conjunto

“Ação da Funesp e Sesau pode garantir atividades de esporte, lazer e saúde a população campo-grandense”, declarou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, nesta terça-feira (11), em reunião com o Secretário Municipal de Saúde Pública, Marcelo Vilela e sua equipe.

As duas pastas estudam a criação de um projeto que envolva atividades físicas e atendimentos de saúde. A proposta é mudar o índice de obesos na Capital.

“Campo Grande é a 3ª Capital mais obesa do país e temos que construir juntos e transformar essa situação com políticas pública alinhadas com a Fundação de Esportes”, comentou Marcelo Vilela, que estuda a possibilidade da criação de uma equipe de atendimento multidisciplinar volante com enfermeiros e nutricionistas que atenda nos parques.

Construindo atividades juntos e de acordo com as características da população, o diretor-presidente da Funesp destaca que o foco é a prevenção de problemas de saúde crônica.

“Estudos apontam que o mal do século é a obesidade e a má alimentação, assim este projeto vai trabalhar estes dois pontos garantindo saúde à população”, comento Rodrigo Terra.

Uma próxima reunião está marcada para o dia 17 de abril, quando as equipes discutirão o projeto com técnicos e especialistas da secretaria e da Fundação.