Fundação Social do Trabalho Funsat garante direitos e encaminha mais de 3 mil ao mercado de trabalho

A formulação de diretrizes e metas da Política Municipal do Trabalho e a proposição de ações com vistas à identificação dos problemas de trabalho e renda no âmbito do Município de Campo Grande têm sido cumpridas pela prefeitura, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), que nos primeiros 100 dias de governo realizou mais de 10 mil atendimentos a cidadãos em busca de uma oportunidade.

De janeiro a abril deste ano, a Funsat conseguiu encaminhar três (3) mil pessoas para disputarem vagas no mercado de trabalho. Neste mesmo período, a fundação recebeu 1,5 mil novos cadastros de trabalhadores em busca de uma vaga. Foram 2,5 mil emissões da Carteira de Trabalho pela entidade.

“O nosso objetivo é moralizar de uma forma transparente a geração de emprego e atentar para vulnerabilidade da população menos favorecida”, analisou o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Sales.

O atendimento para quem vai até a Funsat também passou por uma reformulação neste ano, com treinamento de pessoas e novo sistema de senha. O setor que recebe trabalhadores com necessidades especiais também teve a estrutura melhorada.

Outra ação importante realizada nestes primeiros 100 dias de governo foi a expansão da designação da equipe móvel para captação de vagas. Foram 639 atendimentos nestes três meses.

Além de regularizar as dívidas em atraso da entidade, a nova diretoria da Funsat conseguiu provocar uma redução das despesas executadas junto a seus colaboradores.

A entidade buscou ainda a moralização e transparência do Programa de Inclusão Profissional – Proinc, reduzindo significativamente o percentual dos beneficiários irregulares, com a proposta de alteração da Lei que dispõe sobre o programa. Os cursos de qualificação voltados para esse público já estão a todo vapor.

Seguem alguns projetos em estudo para serem implementados pela Funsat:

Projeto “Cidade Limpa” – Promover gestão descentralizada com a participação da sociedade;

Projeto “Levanta Servidor” – valorizar o servidor público;

Projeto “Qualifica Funsat” – fortalecer a Escola de Educação Empreendedora do Município;

Projeto “Criação do Portal para Microcrédito Social” – fortalecer o banco do povo para crédito às micros e pequenas empresas;

Projeto “Mais Emprego, Inclusão Digital” – organizar o sistema público de informação e acompanhamento online de oferta e procura de emprego.

Serviço:

A Agência de Empregos da prefeitura de Campo Grande realiza os serviços de habilitação ao Seguro–desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, nº 1.581 – Jardim TV Morena. O atendimento é feito das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.