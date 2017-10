PF em ação Gabinete de Lúcio Vieira Lima, na Câmara, é alvo de buscas pela PF Lúcio Vieira Lima é irmão do ex-ministro Geddel Vieira. Ação ocorre a pedido da Procuradoria-Geral da República

Lúcio Vieira Lima: a ação de hoje ocorre por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PGR Foto: Reprodução/Correio Braziliense

A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), a Polícia Federal (PF) faz buscas, nesta manhã de segunda-feira (16/10), na Câmara dos Deputados Um dos alvos é o gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso por tempo indeterminado desde julho. Agentes da PF chegaram a interditar o acesso ao sexto andar do anexo IV, onde fica o gabinete. As informações são do Estadão.

A ação de hoje ocorre por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PGR, que investiga a ligação do parlamentar com os R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador, que estaria ligado a Geddel.

Geddel Vieira Lima foi preso após investigadores apreenderem R$ 51 milhões em um imóvel atribuído ao político. A apreensão foi considerada pelo órgão como uma das maiores já feitas pela corporação.