LADÁRIO Gaeco cumpre mandados no interior de MS em operação que prendeu prefeito e vereadores Nova fase da operação investiga crimes de peculato em MS e Rio de Janeiro

Fachada da Prefeitura em Ladário Foto: Diário Corumbaense

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MP-MS) deflagrou na manhã de hoje, segunda-feira (25), nova fase da Operação Terra Branca II, em Ladário. Com o prefeito e nove dos 11 vereadores presos na operação anterior, desta vez a investigação mira a Secretaria de Assistência Social (SAS) da cidade.

São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão na cidade de MS e no Rio de Janeiro.

O Grupo investiga a prática dos crimes de peculato, corrupção, falsidade e organização criminosa.