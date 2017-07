Dourados Garagista é condenado a 15 anos de prisão por duplo homicídio em 2016

Foto: Dourados News

O garagista Júnior Chagas, acusado de ter matado Lucas Benites Gottardi, 21 e Ailton Fernandes dos Reis, 20, moradores em Caarapó, foi condenado a 15 anos de prisão. São 7 anos e seis meses para cada vítima do duplo assassinato ocorrido no dia 5 de abril do ano passado.

Durante o seu depoimento no tribunal do juri realizado hoje (25) no Fórum de Dourados, ele confessou os crimes, porém, afirmou ter agido em legítima defesa contra a dupla.

A defesa de Chagas foi feita pelo advogado Maurício Rasslam que conseguiu reverter a acusação para homicídio simples, e não qualificado como apresentava a denúncia.

O garagista foi preso em maio de 2016, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça após investigações do SIG (Serviço de Investigações Gerais) da Polícia Civil.

Atualmente ele cumpre pena em regime fechado na PED (Penitenciária Estadual de Dourados).